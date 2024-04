Der italienische Modeschöpfer und Unternehmer Roberto Cavalli ist tot. Cavalli sei am Freitag in seinem Haus in Florenz im Alter von 83 Jahren gestorben, teilten seine Angehörigen mit. Nachdem er schon seit längerem gebrechlich gewesen sei, habe sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Der Modeschöpfer war seit 1980 mit der Vorarlbergerin Eva Maria Düringer verheiratet, mit der er drei Kinder hat.

Das von Cavalli begründete Modehaus hatte eine wechselhafte Geschichte. So musste das Unternehmen im Jahr 2016 seine Boutique in Wien schließen, nur drei Jahre nachdem sie eröffnet worden war. Ein Drittel der Belegschaft des Unternehmens musste damals gehen. Der Sparkurs wurde eingeschlagen, nachdem die italienische Private-Equity-Gesellschaft Clessidra das Modehaus erworben hatte. 2019 geriet es ins Eigentum der privaten Investmentgesellschaft DAMAC mit Sitz in Dubai. Cavallis Vermögen wurde jüngst auf etwa 500 Millionen Dollar (466,03 Millionen Euro) geschätzt.

Roberto Cavalli und seine damalige Ehefrau Eva Cavalli 2006 bei einer Fashion-Show in Mailand © AP / Antonio Calanni;,

Das gleichnamige Modehaus würdigte das Vermächtnis seines Gründers auf Instagram: „Ein Leben mit Liebe gelebt. Mit großer Trauer nehmen wir heute Abschied von unserem Gründer Roberto Cavalli. Von bescheidenen Anfängen in Florenz gelang es Roberto, ein weltweit anerkannter Name zu werden, der von allen geliebt und respektiert wurde. Von Natur aus talentiert und kreativ, glaubte Roberto daran, dass jeder den Künstler in sich selbst entdecken und fördern kann. Das Vermächtnis von Roberto Cavalli wird durch seine Kreativität, seine Liebe zur Natur und durch seine Familie, die er sehr schätzte, weiterleben.“