Stardesigner Guido Maria Kretschmer (58) hat ein großes Herz für Tiere. In der Öffentlichkeit setzt sich der „Shopping Queen“-Juror immer wieder vehement gegen Tierversuche in der Mode- und Beauty-Industrie ein, privat sind er und sein Ehemann Frank Mutters stolze Besitzer mehrerer Barsoi-Windhunde. Von einem mussten sich die beiden nun schweren Herzens verabschieden.

Emotionaler Abschied

„Am Montag mussten wir unsere geliebte Idaya mit nur 4 Jahren gehen lassen… Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust…“, schrieb Kretschmer in einem Instagram-Beitrag, dem er mehrere Bilder seiner verstorbenen Hündin beifügte. Am Ende des Postings richtete er sogar noch ein paar Worte direkt an sie:

„Geliebte Idaya, wir vermissen dich sehr und bleiben auf ewig in tiefer Liebe mit dir verbunden 🕊️“.

Kolleginnen und Kollegen tief betroffen

Kretschmer, der durch seine humorvolle und offene Art in der TV-Branche viele Freunde hat, bekam etliche Reaktionen auf sein Posting. Moderatorin Frauke Ludowig antwortete: „Oh nein lieber Guido, lieber Frank, ich fühle so mit euch.“ Auch Kollegin Mareile Höppner postete ähnliches: „Ihr Lieben; es ist so so traurig. Ich denke an Euch.“

CDU-Politikerin Julia Klöckner kann den Schmerz nachempfinden und schrieb: „Ich fühle sehr mit Euch - Hunde sind Familienmitglieder!“ Schauspielerin Katy Karrenbauer sprach ihnen „herzliches Beileid“ aus, Sängerin Patricia Kelly antworte: „Es tut mir so leid, mein lieber Guido. All meine Liebe für dich.“

Und Comedienne Ilka Bessin, besser bekannt als Cindy aus Marzahn, richtete Kretschmer und Mutters folgendes aus: „Das ist so traurig. Einfach nur schlimm. Ich drück Euch.“

Schwere Phase für Kretschmer

Das Leben stellt den Stardesigner momentan vor viele Herausforderungen. Im vergangenen August verstarb Kretschmers Vater Erich im Alter von 87 Jahren. Nur vier Monate später folgte Mutter Marianne (84) ihrem Mann.

Und auch vor einem tierischen Verlust blieb der 59-Jährige im vergangenen Jahr nicht verschont. Hündin Aimée verstarb im Mai 2023 im Alter von zwölf Jahren.

Nach dem Tod von Idaya haben Kretschmer und sein Ehemann noch drei Barsoi-Windhunde: Alaiyha, Undine und Ivy. Bei ihrer großen Liebe für die elegante Rasse sollte aber nicht ausgeschlossen werden, dass es wieder vierbeinigen Zuwachs gibt, sobald sie den Verlust von Idaya verarbeitet haben.