Eigentlich hätten die Europa-Konzerte der drei Brüder Nick, Joe und Kevin Jonas (Jonas Brothers) in vier Wochen beginnen sollen. Eigentlich, denn die Sänger kündigten auf Instagram an, dass diese Konzerte in den Herbst verschoben werden. Darunter auch das Konzert in der Wiener Stadthalle, das am 1. Juni stattgefunden hätte. Der neue Termin ist der 22. September.

„Wir verschieben die Termine für die Europa-Tour auf einen späteren Zeitraum dieses Jahres. Aber nur, weil wir andere aufregende Projekte haben, die wir zu einem späteren Zeitraum mit euch teilen werden“, sagen die Brüder, die durch die Disney-Produktion „Camp Rock“ als Jugendliche weltbekannt wurden, jetzt in ihrem Instagram-Video.

Fans sind wenig begeistert

Im Postingtext unter dem Video schreiben die Brüder zusätzlich, dass sie wissen, dass die Situation „ein bisschen ungünstig ist, aber wir können es kaum erwarten, mehr über das, was kommt zu erzählen“. Die Tickets für die Europa-Konzerte behalten ihre Gültigkeit.

Für die Fans ist das nur ein geringer Trost. In den Kommentaren lassen die Anhänger ihrem Frust freien Lauf. Einige kündigen an, ihre Tickets zurückzugeben, weil sie extra für die Konzerte Flüge, Zugtickets oder Hotels gebucht haben. „Ich will nicht umbuchen, ich möchte mein Geld zurück“, schreibt ein verärgerter Fan. Andere hätten sich zumindest eine Entschuldigung gewünscht. „So ein respektloses Verhalten! Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hätte es im Video sein dürfen, zumal man sich auch mal hätte entschuldigen können. Da möchte ich auch zu keinem nachgeholten Termin“, schreibt eine weitere verärgerte Anhängerin.