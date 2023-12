Nun ist es offiziell: Sängerin Demi Lovato (31) und ihr Partner Jordan Lutes (32) alias Jutes haben sich verlobt. Die Musiker gehen seit August 2022 gemeinsam durchs Leben. Seitdem hatten sie bereits mehrere gemeinsame öffentliche Auftritte und zeigten sich verliebt auf Instagram.

Emotionales Posting

Der ehemalige Disney-Star teilte die freudigen Neuigkeiten in den sozialen Medien. Lovato postete ein gemeinsames Foto der beiden und widmete ihrem künftigen Ehemann liebevolle Worte. „Ich bin immer noch sprachlos. Gestern Abend war einer der besten Abende meines Lebens und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich die Liebe meines Lebens heiraten werde“.

Neben dem Pärchenfoto, auf dem die beiden Sänger im schwarzen Partnerlook zu sehen sind, teilt die 31-Jährige auch ein Foto ihres Ringes. Der Antrag war wohl sehr romantisch, am Schnappschuss sind Rosenblätter und Kerzen zu erkennen. Glücklich und verliebt grinst sich das Paar an.

Prominente Glückwünsche

Lovato hat schwierige Jahre hinter sich. Die Sängerin und Schauspielerin kämpft seit ihrer Jugend gegen ihre Alkohol- und Drogensucht, die ihr 2018 fast zum Verhängnis wurde. Nach einer Überdosis wurde sie in eine Klinik gebracht und verstarb fast an den Folgen des Drogencocktails. Seitdem habe sie anhaltende Seh- und Hörstörungen, wie sie im Sommer in einem Radiointerview erzählte.

Nun möchte sie ihre zweite Chance nutzen, um endlich glücklich zu werden. Zahlreiche Stars freuen sich mit der Sängerin und gratulierten dem Paar zur Verlobung. Schauspielerin Selma Blair schreibt: „Ich freue mich so für euch beide. Jutes kann so froh sein, dich zu haben“. „Herzlichen Glückwunsch“, kommentiert Sängerin Olivia Culpo.