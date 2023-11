Neun Jahre lang spielte Josh Radnor (49) in der Sitcom „How I Met Your Mother“ den hoffnungslosen Romantiker Ted Mosby. Im realen Leben war über das Liebesleben des Schauspielers wenig bekannt. Allerdings scheint es ihm in dieser Hinsicht besser zu gehen als seinem Charakter - auf einem ausverkauften Konzert gab er bekannt, bald vor den Altar treten zu wollen.

Von der Bühne ins Herz: Eine Liebesgeschichte in Melodien

Bei der Musikveranstaltung, bei der er mit seiner Indie-Folk-Formation „Radnor & Lee“ auf der Bühne stand, verzauberte der multitalentierte Schauspieler das Publikum mit seinem persönlichen Lied „Brooklyn Girl“. In einem Moment der Offenbarung teilte er mit, dass dieses Stück in einem Zustand verliebter Verzückung entstanden sei, eine Melodie, geboren aus Schmetterlingen im Bauch. Seine Inspiration fand er bei einem unkonventionellen, „psychedelischen“ Treffen eines Freundes, wo er das Herz seiner jetzigen Freundin eroberte. Fasziniert von dieser Begegnung, fühlte er sich inspiriert, unverzüglich ein Musikstück zu ihrer Ehre zu komponieren.

Doch die Romantik nahm eine noch zauberhaftere Wendung: Mit einer Mischung aus Freude und Überraschung verkündete Radnor, dass aus der Begegnung eine Beziehung erwachsen ist. Dennoch hält er die Identität seiner Verlobten bedeckt. Erst ein Jahr zuvor, während der Premiere der Miniserie „Felishman Is in Trouble“, offenbarte er Journalisten gegenüber, dass er sich in einer glücklichen Beziehung befände. „Während der Dreharbeiten war ich frisch verliebt. Mit jemandem, mit dem ich bis heute zusammen bin und auf den ich mich jeden Tag aufs Neue freue“, plauderte er damals aus dem Nähkästchen.