Von wegen Schlabberlook und Zottelhaare: Johnny Depp, der in Hollywood etwas in Ungnade gefallene „Fluch der Karibik“-Star, zeigte sich Anfang dieser Woche in einem neuen, ungewohnt seriösen Look in London.

Zur UK-Premiere seines Films „Jeanne du Barry“ lief Depp deutlich erschlankt, in einem braven schwarzen Anzug mit Krawatte über den roten Teppich. Die Haare hatte der 60-Jährige kürzer geschnitten und streng nach hinten gegelt. Generell wirkt der Schauspieler, der aktuell in London lebt, fitter und gesünder als in der Vergangenheit.

Depps Karriere war durch den schlagzeilenträchtigen Verleumdungsprozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard, die ihm Gewalt vorwarf, zeitweise eingebrochen. So war er 2020 in „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ ersetzt worden.

„Ich fühle mich nicht von Hollywood boykottiert, weil ich nicht an Hollywood denke. Ich brauche kein Hollywood“, kommentierte der Schauspieler sein Verhältnis zur Filmindustrie zuletzt.

Neustart mit Schloss in Italien?

Nun will er offenbar er einen Neustart wagen, fernab von Hollywood. Derzeit lebt Depp in London, dreht aber aktuell in Italien. Dort soll er laut italienischen Medien ein Auge auf das Castello di Montalto Dora zwischen Turin und Mailand geworfen haben. Vier Millionen US-Dollar soll das Anwesen aus dem 12. Jahrhundert kosten, es ist rund 2044 Quadratmeter groß und besitzt elf Schlafzimmer.