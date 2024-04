Marina Hoermanseder (38) ist bekannt für ihre bunten und auffälligen Designs, die sie regelmäßig bei Fashion Week oder in Sendungen wie „Germany‘s Next Topmodel“ zeigt. Nun präsentiert die Zweifach-Mama eine weitere Kollektion, die ihr wohl sehr viel Spaß gemacht hat. Denn Hoermanseder modelt gemeinsam mit ihren Kindern Lotti (3) und Fritz (sieben Monate).

Süße Aufnahmen

Die Wienerin postete einige Eindrücke der neuen Baby-und Kindersonnenbrillen-Kollektion auf Instagram. Zu sehen ist die 38-Jährige mit Tochter Lotti auf den Schultern, die Designerin trägt einen ihrer charakteristischen Gürtel-Röcke. Auch die Dreijährige hat sich Mama angepasst und trägt ein quietschbuntes Outfit sowie eine rosa Brille.

In ihrer Story teilt sie einen weiteren Schnappschuss mit Sohn Fritz. Dieser setzt eine blaue Brille, die farblich zu seinem Pullover passt, cool in Szene. „Ich bin super happy mit dem Ergebnis. Als Designerin und Mama hat mich die Idee, ein auf die Bedürfnisse von Kindern angepasstes, verantwortungsvoll hergestelltes Produkt für Kinder zu gestalten, sofort begeistert“, verrät sich dem „Kurier“.

© Instagram/Marina Hoermanseder

Die österreichische Designerin hat schwierige Wochen hinter sich. Nach ihrem Auftritt in der Show „Germany‘s Next Topmodel“ im März bekam sie zahlreiche Hassnachrichten. „Ihr müsst mich und meine Mode nicht mögen. Aber ihr MÜSST aufhören Euren Hass im Internet zu verbreiten“. Sie teilte auf ihren Fotos einige der vielen Hasskommentare, die sie ereilten. „Eure so called « persönlichen Meinungen » sind mir wurscht, aber andere Menschen werden mit diesem #cyberhate vielleicht nicht so gut umgehen können, weil sie keine familie, freunde und community haben, die Ihnen Halt geben“.