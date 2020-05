Facebook

Der Samstag zum Nachlesen

Sonntag, 17. Mai 2020

Chinas oberster Gesundheitsberater fürchtet zweite Welle Nach monatelangen Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie konnte China das Virus weitgehend unter Kontrolle bringen. Es gibt aber Furcht vor einer möglichen zweiten Welle, da zuletzt neue Infektionscluster in nordöstlichen Provinzen und der zentralchinesischen Stadt Wuhan aufgetreten waren. Wegen fehlender Immunität sei die Mehrheit der Chinesen derzeit weiterhin anfällig für das Virus, sagte Zhong Nanshan, oberster Gesundheitsberater der chinesischen Regierung, dem Sender CNN. "Wir stehen vor einer großen Herausforderung."

14.21 Uhr: Bundesgärten: Schließung angeblich wegen Sorge um Mitarbeiter

Die Schließung der Bundesgärten zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen wurde vorgenommen, um die Mitarbeiter dort zu schützen. Das hat nun jedenfalls Stefan Schmidt, der Leiter der Abteilung Garten- und Landschaftsgestaltung an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn (HBLFA), gegenüber Ö1 erklärt.

Schmidt ist laut dem Bericht in die Betreuung der österreichischen Bundesgärten eingebunden. Man habe die Gärten geschlossen, um diese mit kleineren Mannschaften pflegen zu können, sagte er. Wie groß das Bedürfnis nach Grünflächen in Wien gewesen sei, habe man nicht geahnt.

14.16 Uhr: Lockdown-Ende in Italien, Shops und Lokale öffnen

Italien unternimmt weitere entscheidende Normalisierungsschritte nach dem zweimonatigen Corona-Lockdown. So nehmen Kleinhandel, Gastronomie und Tourismus am Montag wieder die Tätigkeit auf. Kellner und Küchenmitarbeiter müssen Atemschutz und Handschuhe tragen. Buffets sind nicht erlaubt. Die unsicheren Wirtschaftsperspektiven werfen jedoch einen dunklen Schatten auf das ersehnte Lockdown-Ende.

14.13 Uhr: Geringe Infektionsgefahr bei Experiment mit Philharmonikern

Nur ein geringes Infektionsrisiko geht offenbar durch die Verbreitung von Atemluft von Musikern aus. Zu diesem Ergebnis kommt laut einem Bericht des Sonntags-"Kurier" ein mit den Wiener Philharmonikern durchgeführtes Experiment. Mit bis zu 75 Zentimetern am weitesten entwich eine Atemluft-Wolke aus einer Querflöte. Für die Untersuchung wurde gemessen, wie weit sich die Atemluft beim Spielen verteilt und mit Fotos dokumentiert. Die Musiker ließen sich dafür Sonden in die Nase stecken.

14.11 Uhr: Meinl-Reisinger fordert volle Volksschul-Öffnung ab Juni

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger will, dass Volksschulen schon ab Juni zum Normalbetrieb zurückkehren und die Corona-bedingte Zweiteilung der Klassen beenden. Im Herbst sollten dann auch Kindergärten und die Sekundarstufe 1 normal starten, sagte sie am Sonntag in der "ORF-Pressestunde". Für Künstler kann sie sich 1.000 Euro Grundsicherung vorstellen. Angesprochen auf ein Jahr Ibiza sagte Meinl-Reisinger, dass sie Konsequenzen vermisse.

13.55 Uhr: Wien kündigt verstärkte Tests von Leiharbeitern an

Wien nimmt nach dem gehäuften Auftreten von Coronavirus-Infektionen bei Leiharbeitern verstärkt deren Arbeitgeber ins Visier. Dort soll verstärkt getestet werden, ebenso bei den Auftraggebern, die die Leiharbeiter einsetzen.

Bei einem aktuellen größeren Cluster wurden Verbindungen zwischen Leiharbeitsfirmen und Post-Verteilzentren in Wien und Niederösterreich registriert. Auch die Fälle in einem Flüchtlingsheim in Erdberg sollen damit in Zusammenhang stehen, da dortige Bewohner bei den Firmen beschäftigt waren. Im Zentrum in Hagenbrunn hat wegen der Vielzahl an Corona-Fällen vorerst das Bundesheer die Postmitarbeiter ersetzt.

13.42 Uhr: Was ist neu an Deutschlands Grenzen?

An den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz kontrolliert die deutsche Bundespolizei nur noch stichprobenartig. Mehr Reisegründe als zuvor werden akzeptiert. Auch Paare ohne Trauschein können sich jetzt treffen. Ein Deutscher, der in Österreich eine Zweitwohnung hat, darf sich jetzt zum Beispiel um seine Immobile kümmern - vorausgesetzt er hat in Österreich einen Nebenwohnsitz angemeldet und kann einen negativen Corona-Test vorweisen.

13.28 Uhr: Papst begrüßt Neustart der Gottesdienste mit Gläubigen

Papst Franziskus begrüßt die Wiederaufnahme der Gottesdienste mit Gläubigen in mehreren Ländern. In Italien werden ab Montag wieder Messen in Anwesenheit der Gläubigen zelebriert. Beim Angelus-Gebet am Sonntag hat der Papst dazu aufgerufen, die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie bei Messen zu respektieren.

13.14 Uhr: Grazer Kinderbetreuerin positiv getestet

Eine Mitarbeiterin einer städtischen Kinderbetreuungseinrichtung in Graz ist am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie die Stadt Graz am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, stehen alle Mitarbeiter der Einrichtung sowie die betreuten Kinder unter häuslicher Quarantäne, sie sollen außerdem getestet werden. Die Kinderkrippe und der -garten bleiben bis Mitte der Woche geschlossen.

13 Uhr: Aktion scharf: Anzeigen nach nächtlichen Lokalpartys in Graz

Bilanz nach den ersten beiden Nächten mit geöffneten Gaststätten: In etlichen Lokalen hielt man sich nicht an die Corona-Regeln, Augenzeugen berichten von Feiern und dicht aneinander stehenden Gästen. Es gab Anzeigen und Organstrafmandate.

12.46 Uhr: Johnson räumt Unmut der Briten wegen Regierungskurs ein

"Ich verstehe, dass die Menschen wegen einiger neuer Bestimmungen enttäuscht sein werden", schrieb der britische Premierminister Boris Johnson in einem Beitrag für die Zeitung "Mail on Sunday". So werden Menschen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, ermuntert, wieder an ihre Arbeitsstätten zu gehen. Öffentliche Verkehrsmittel sollen aber möglichst gemieden werden. Freunde und Verwandte dürfen nicht nach Hause eingeladen werden

Die Kritik schlägt sich in den Umfragewerten nieder. Nach einer Erhebung für den "Observer" lehnt erstmals eine Mehrheit den Kurs der Regierung ab. Bisher sind in Großbritannien nach offiziellen Angaben rund 34.500 Menschen gestorben.

12.35 Uhr: Grazer Kinderbetreuerin positiv getestet

Eine Mitarbeiterin einer städtischen Kinderbetreuungseinrichtung in Graz ist am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie die Stadt Graz am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, stehen alle Mitarbeiter der Einrichtung in der Dornschneidergasse 45 sowie die betreuten Kinder unter häuslicher Quarantäne, sie sollen außerdem getestet werden. Die Kinderkrippe und der -garten bleiben bis Mitte der Woche geschlossen.

12.30 Uhr: Starkes Minus bei Glücksspiel und Sportwetten

Die zweimonatige coronabedingte Sperre der Gastronomie und der Ausfall von Sportveranstaltungen haben die Casinos und Wettanbieter hart getroffen. Der Bruttospielertrag bei Glücksspiel und Sportwetten soll 2020 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 16 Prozent schrumpfen, geht aus einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts "Branchenradar" hervor.

Keine negativen Auswirkungen soll es hingegen im Online-Glücksspiel und -Sportwetten sowie bei "Lotto 6 aus 45", "Euromillionen", "Rubbellos" & Co. geben. Die Lotterie-Annahmestellen - unter anderem in Trafiken und Tankstellen - waren auch in Shutdown-Zeiten geöffnet.

Die Bruttospielerträge der Casinos und Spielbanken soll heuer laut Studie um rund dreißig Prozent einbrechen. Der finanzielle Abgang wird mit rund 100 Millionen Euro beziffert. Spielbanken sind stark von ausländischen Besuchern abhängig.

12.17 Uhr: Wien nimmt Leiharbeitsfirmen ins Visier

Wien nimmt nach dem gehäuften Auftreten von Coronavirus-Infektionen bei Leiharbeitern nun verstärkt deren Arbeitgeber ins Visier. Dort soll verstärkt getestet werden. Auch Auftraggeber derartiger Unternehmer, also Firmen, die Leiharbeiter beschäftigen, werden intensiver untersucht. Das Innenministerium hat am Sonntag dabei einmal mehr Unterstützung angeboten.

11.56 Uhr: Öffnung von Badestellen in Griechenland ohne Probleme

In Griechenland sind bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius am Wochenende alle 515 organisierten Badeanstalten des Landes unter strengen Auflagen wieder geöffnet worden. Die Öffnung verlief nach übereinstimmenden Berichten griechischer Medien ohne Probleme. Erlaubt waren nur 40 Menschen pro 1.000 Quadratmeter.

Die Strandbars dürfen darüber hinaus nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken. Bei Verstoß drohen den Betreibern der Badeanstalten die Schließung ihres Unternehmens für 30 Tage und Geldstrafen bis zu 20.000 Euro.

Am 25. Mai sollen auch die griechischen Tavernen, Bars und Restaurants öffnen. Der internationale Tourismus soll nach den Plänen Athens am 1. Juli starten.

In Griechenland: An den Stränden spielt es sich ab In Griechenland bekamen nur 40 Menschen pro 1.000 Quadratmeter Eintritt. AFP Der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss mindestens vier Meter betragen. Unter den Schirmen dürfen höchstens zwei Liegen stehen. AFP Die Strandbars dürfen nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken. AFP Bei Verstoß droht den Betreibern der Badeanstalten die Schließung für 30 Tage ihres Unternehmens und Geldstrafen bis zu 20.000 Euro. AFP AFP AFP AFP AFP AP AP AP AP AP AP AP AP 1/16

11.42 Uhr: 629 Verstorbene, kein weiterer Todesfall seit Samstag

Die Zahl der nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich Verstorbenen ist bis Sonntagvormittag mit 629 gleich hoch wie am Vortag geblieben. Damit hat sich die Zahl der Toten einer APA-Statistik zufolge erstmals seit dem 15. März nicht erhöht. 197 Menschen wurden laut Innen- und Gesundheitsministerium wegen Covid-19 in Spitälern behandelt, elf weniger als am Tag zuvor.

11.02 Uhr: Eine "Torta" für Maxima - Königin feierte 49. Geburtstag daheim

Geburtstag ohne Händeschütteln und Bad in der Menge: Die niederländische Königin Máxima hat ihren 49. am Sonntag im Familienkreis zu Hause gefeiert. Immerhin war Mama Maria del Carmen - die Mutter der aus Argentinien stammenden Königin - dabei und es gab eine traditionelle "Torta", wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.

10.54 Uhr: Flughafen-Verband fordert Absicherung der Regionalflughäfen

Die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsflughäfen (AÖV ) schließt sich der Forderung des oberösterreichischen Landeshauptmanns Thomas Stelzer (ÖVP) nach einer Standortgarantie für die Bundesländerflughäfen im Gegenzug für staatliche Hilfen an die Austrian Airlines (AUA) an. Seit Wochen laufen Verhandlungen zu den AUA-Staatshilfen.

"Ohne Kurzstrecken-Flüge gibt es keine leistungsfähige Anbindung der österreichischen Tourismusregionen und keine Langstreckenflüge ab Wien", so AÖV-Präsident und Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger am Sonntag in einer Stellungnahme. Der Fortbestand der AUA sei "unverzichtbar für den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich".

10.43 Uhr: Israel startete Öffnung der Schulen für alle Jahrgänge

Israel hat am Sonntag mit der Öffnung der Schulen für alle Jahrgänge begonnen. Nach einem deutlichen Rückgang der Corona-Infektionen in dem Mittelmeerland sollen auch die vierten bis zehnten Klassen in dieser Woche schrittweise wieder unterrichtet werden. In Israel beginnt die Arbeitswoche sonntags.

Es gilt ab der vierten Klasse an eine Maskenpflicht. Eltern müssen zudem täglich in der Früh bei ihren Kindern Fieber messen und eine Gesundheitserklärung unterzeichnen. Die Schüler sollen den Vorgaben nach in kleineren Gruppen unterrichtet werden und einen Abstand von zwei Metern einhalten, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

10.12 Uhr: Staatstheater Mainz bereitet "Geisterspiel" zu Beethoven vor

Eigentlich war die Uraufführung eines Projekts zum 250. Geburtstag Beethovens geplant. Wegen der Corona-Pandemie wird jetzt für Mitte Juni "Beethoven - ein Geisterspiel" vorbereitet, als Koproduktion des Staatstheaters mit ZDF und 3sat.

Generalmusikdirektor Hermann Bäumer muss im Geisterspiel ein Geisterorchester dirigieren. "Wir haben die Kollegen einzeln oder maximal zu zweit bestellt und alles aufgenommen", erklärt Bäumer. "Normal sitze ich 60 bis 70 Kollegen gegenüber, diesmal nur ein oder zwei."

9.49 Uhr: Papst dankt Reinigungspersonal für Einsatz

Papst Franziskus hat bei der vorletzten live ausgestrahlten Morgenmesse im Gästehaus Santa Marta seine Predigt jenen Mitmenschen gewidmet, die Krankenhäuser und Straßen reinigen. Er würdigte all jene, die "Straßen und Krankenhäuser säubern, Mülltonnen leeren" und "eine Arbeit verrichten, die niemand sieht, die aber notwendig ist, um zu überleben".



9.21 Uhr: Hotels, Cafes und Restaurants öffnen in Deutschland schrittweise

Deutschlandweit werden die Corona-Regeln für das Gastgewerbe gelockert. Aber wer nun in Restaurants, Cafes oder Hotels geht, muss sich an ein paar Regeln halten. Die Wiedereröffnungen im Gastgewerbe gehen mit einigen Einschränkungen einher.

8.51 Uhr: Estland verlängert Notstand nicht

Der Notstand war Mitte März verhängt worden und läuft in der Nacht auf Montag um Mitternacht aus. Die auferlegten Schutzmaßnahmen werden schrittweise gelockert. "Dies bedeutet, dass die Notsituation ein Ende hat, aber einige Einschränkungen bleiben in Kraft. Dies ist wichtig, um einen erneuten Ausbruch der Krankheit zu verhindern", erklärte Regierungschef Jüri Ratas.

Das EU-Land mit 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bisher 1.770 bestätigte Infektionen und 63 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus.

8.47 Uhr: Corona zwang Statistik Austria zu Improvisation

Wenn am Mittwoch die Statistik Austria die April-Inflation bekannt gibt, stehen die Daten ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie. Denn wie misst man die Preise für ein Schnitzel im Wirtshaus oder einen Friseurbesuch, wenn sich das Land mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken im Lock-down befindet. Die Statistiker waren quasi zur Improvisation gezwungen.

8.15 Uhr: Café in Neuseeland schickte Premierministerin weg

In Neuseeland wird für niemanden eine Ausnahme von den strengen Corona-Regeln gemacht - nicht einmal für Premierministerin Jacinda Ardern. Die Regierungschefin wurde am Samstag nicht in ein Café in der Hauptstadt Wellington gelassen, weil sie keine Reservierung hatte und die maximal zulässige Kundenzahl schon erreicht war.

8.02 Uhr: Urlauber aus allen EU-Ländern dürfen nach Kroatien einreisen

Das kroatische Innenministerium hat bestätigt, dass Urlauber aus allen EU-Ländern nach Kroatien einreisen dürfen. Die Buchung einer Ferienunterkunft zähle zu der Kategorie "wirtschaftliches Interesse" für Kroatien, hieß es am Samstagabend auf APA-Anfrage. Insgesamt reisten seit der Grenzöffnung am vergangenen Wochenende 49 österreichische Staatsbürger in das Adrialand.

7.41 Uhr: EU-Kommission warnt vor russischen Desinfokampagnen

"Unsere Beobachtungen zeigen, dass verschiedene offizielle und staatlich unterstützte Quellen aus Russland – das heißt kremlfreundliche Quellen und russische Staatsmedien – weiterhin Verschwörungstheorien und Desinformationen in der EU und ihren Nachbarländern verbreiten", sagt der EU-Kommissionssprecher für Außenbeziehungen, Peter Stano, der Zeitung "Bild am Sonntag".

Ziel der Kampagnen sei es, die Glaubwürdigkeit der EU und der Mitgliedstaaten sowie die Krisenbewältigung infrage zu stellen und "das Vertrauen der Öffentlichkeit in die heimischen Behörden zu untergraben". Es sei "möglicherweise mit erheblichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit" zu rechnen.

7.27 Uhr: Doskozil vermisst "klare Vorgaben" beim Corona-Krisenmanagement

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach seiner dritten Stimmbandoperation mittlerweile seit einigen Wochen wieder im Amt. Im APA-Interview übt er Kritik am Corona-Krisenmanagement des Bundes. Es gebe "zu viele Köche", er vermisse "klare Vorgaben". Wie man Tirol in der Causa Ischgl behandle, findet Doskozil "unfair" und verteidigt sein Vorgehen bei der Seebäder-Verordnung.

7.01 Uhr: Zu viele Studiogäste: Albanische Behörde schließt TV-Sender

Die albanischen Behörden gehen wegen Verstößen gegen Corona-Beschränkungen scharf gegen einen regierungskritischen privaten TV-Sender vor. Weil es in den Sendungen zu viele Studiogäste gegeben habe, ordnete die nationale Gesundheitsbehörde die Schließung von RTV Ora an, wie das Nachrichtenportal "exit.al" berichtete. Den Protesten von Journalisten schloss sich auch Präsident Ilir Meta an.



6.38 Uhr: Brasilien mit weltweit vierthöchster Zahl an Infektionen

In Brasilien sind mehr als 15.000 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Im ganzen Land hätten sich mehr als 233.000 Menschen mit dem neuartigen Virus angesteckt, teilten die Behörden am Samstag mit. Damit hat Brasilien, dessen ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro die Pandemie als "kleine Grippe" bezeichnet hat, weltweit die vierthöchste Zahl an Infektionen.



6.29 Uhr: Studie bestätigt Übertragung vor ersten Symptomen

Vier Monate nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland haben Wissenschaftler die Ansteckungsketten dieser Patientengruppe detailliert ausgewertet. Die in der Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichte Studie bestätigt, dass Infizierte bereits vor den ersten Symptomen ansteckend sein können.

In mindestens einem der insgesamt 16 untersuchten Fälle habe ein Infizierter das Coronavirus weitergegeben, bevor er Symptome hatte,

0.33 Uhr: Obama: Pandemie zeigt Ahnungslosigkeit von Regierenden

Die Coronakrise legt nach Ansicht des früheren US-Präsidenten Barack Obama die Ahnungslosigkeit von Regierenden offen. Die Pandemie habe mehr als alles andere gezeigt, dass die Verantwortlichen nicht immer wüssten, was sie tun, sagte Obama in einer am Samstag veröffentlichten Rede für Hochschulabsolventen. "Viele von ihnen tun nicht einmal so, als hätten sie die Verantwortung." Obamas Worte wurden von einigen US-Medien als seltene öffentliche Kritik an Regierungsbeamten gewertet.

Die US-Seuchenbehörde CDC meldete am Samstag (Ortszeit) einen Anstieg der registrierten Corona-Infektionen um 22.977 auf 1,435 Millionen. Die Zahl der Todesfälle gab sie mit 87.315 an. Das sind 1.325 mehr als am Vortag.

0.15 Uhr: Song Contest - vorletzter Platz für Österreich

Österreich landete mit Josh und "Wo bist du" beim Ersatz-Event "Free ESC" von Stefan Raab auf ProSieben auf dem vorletzten Platz. Die Alternative im ORF, wo parallel aus den Niederlanden live übertragen wurde, hatte ihre emotionale Momente. Litauen wurde "Sieger der Herzen" in der ARD.

0 Uhr: Grenzen zu Tschechien, der Slowakei und Ungarn seit Mitternacht offen

Ab sofort sind auch die bisher geschlossenen Grenzübergänge zu Tschechien, der Slowakei und Ungarn wieder geöffnet. Ähnlich wie an den Grenzen zu Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz gibt es nur noch stichprobenartige Kontrollen. Vorarlberg vollzieht die Grenzöffnung ebenfalls am Sonntag.

Einzig an der Grenze zu Ungarn bleiben die Kontrollen wegen der Migrationslage bestehen. Die Einreisebestimmungen bleiben freilich unverändert. Noch bis 31. Mai darf man nach Österreich nur für den Berufs- und Pendlerverkehr, bei berücksichtigungswürdigen familiären Gründen und zur Versorgung von Tieren ohne die Pflicht zur Vorlage eines negativen Coronatests oder Heimquarantäne einreisen.

Dies gilt auch für Slowenien, das bereits am Freitag alle seine Grenzen für EU-Bürger geöffnet hat.

Wichtiges vom Samstag

Großer Cluster in Wien

In Wien hat zuletzt immer wieder die relativ hohe Anzahl an täglichen Corona-Neuinfektionen für Aufsehen gesorgt. Wie sich nun herausstellt, dürfte das Gros der neuen Fälle zu einem großen Cluster gehören, der Verbindungen zwischen den Post-Verteilungszentren, dem Flüchtlingsheim Erdberg und einem derzeit geschlossenen Kindergarten aufweist. Dabei gibt es stets einen Konnex zu Leiharbeitsfirmen.

Nach vermehrten Corona Infektionen in Post Logistikzentren: Bundesheer übernimmt Arbeiten

Weil 79 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind, wird das Post-Verteilzentrum in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) von der ABC-Abwehr des Bundesheeres desinfiziert. 250 Soldaten unterstützen ab Sonntag die Post beim Paketeverteilen.

Die Soldaten sollen voraussichtlich in einer Zeltstadt in der Nähe von Hagenbrunn untergebracht werden und einen Teil der Paketeverteilung übernehmen. Der Unterstützungseinsatz dürfte laut Bundesheer bis Ende Mai dauern.

>> Mehr dazu!