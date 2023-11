Dass die Immobilienpreise in Tirol höher sind, ist keine Neuigkeit. Aber im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Preis für Eigentumswohnungen erstmals über 6000 Euro pro Quadratmeter. Der Preis für Ein- und Zweifamilienhäuser bewegte sich rund um die 933.000 Euro. Und die weiterhin hoch bleibende Nachfrage nach alpinen Chalets und Ferienwohnungen in vielen beliebten Skigebieten lässt auf viele Millionäre schließen. Kitzbühel bleibt laut Engel & Völkers mit Quadratmeterpreisen für Eigentumswohnungen von 7000 bis 28.000 Euro und Preisen für Einfamilien- und Zweifamilienhäuser bis zu 28 Millionen Euro weiterhin die Spitzenregion in Österreich.

Trotz der malerischen Lagen im Oberkärntner Hochgebirge bis hin zum Panorama der Karawanken kosten Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser im südlichsten Bundesland deutlich weniger. Der Kärntner Immobilienmarkt ist aber geprägt von einer hohen Nachfrage nach Traumobjekten am See, charmanten Bauernhäusern in Berglagen und Alm-Chalets. „Die Bergregionen im Nationalpark Hohe Tauern und im Nationalpark Nockberge sind neben den Seegrundstücken besonders beliebt, da die atemberaubende Berglandschaft Kärntens viele Interessenten anzieht”, erklärt Hansjörg Lenz, Geschäftsführer von Engel & Völkers Kärnten.

Preise zogen nach

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern verzeichnete der Kärntner Immobilienmarkt im Jahr 2022 deutliche Preisanstiege, insbesondere im Segment der Eigentumswohnungen, wo es einen beachtlichen Anstieg auf durchschnittlich 4500 Euro pro Quadratmeter gab. Mit insgesamt 549 Pistenkilometern und zahlreichen Langlauf-Loipen und Schneeschuh-Wanderrouten entlang der Tiroler und Salzburger Grenze bieten die Skigebiete Oberkärntens ideale Bedingungen für Wintersportbegeisterte. Die Nachfrage nach abgelegenen Grundstücken, kleinen Landwirtschaften und Alm-Chalets bleibt weiterhin hoch. Im Vergleich zu anderen Alpenregionen sind die Verkaufspreise für Ein- und Zweifamilienhäuser mit durchschnittlichen Preisen von 300.000 Euro moderat. Stark gestiegen sind hingegen zuletzt die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen. Im Durchschnitt wurden Quadratmeterpreise von rund 4750 Euro erzielt.

In Verruf geraten sind große Chalet-Projekte wie jene auf der Gerlitzen © Alpe Maritima

Steirische Konkurrenz

Die Steiermark zeichnet sich durch eine faszinierende Kombination aus Bergen, Natur, urbanem Leben und fast mediterranem Klima aus, die ihren einzigartigen Charme ausmacht. Als facettenreiches Bundesland bietet die Steiermark alpine Berglandschaften mit begehrten Skigebieten. In der beliebten Urlaubsregion Schladming-Dachstein ist die Nachfrage nach Premium-Immobilien und Zweitwohnsitzen hoch. „Entgegen den Erwartungen sind die Verkaufspreise nicht gesunken, sondern haben sich stabil entwickelt.“ Insbesondere in den alpinen Regionen liegen die Immobilienpreise höher als im Rest der Steiermark. Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Verkaufspreis für Ein- und Zweifamilienhäuser erstmals über 300.000 Euro”, so Harald Martich, Geschäftsführer Engel & Völkers Steiermark.