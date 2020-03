Mehr als 810 Covid-19-Fälle im Land +++ Sechs weitere Todesfälle an einem Tag +++ Hilfspaket des Landes über 53 Millionen Euro +++ Wiener buchen in steirischen Hotels für Ostern

Prater ist seit der Krise wie ausgestorben. © APA/HERBERT P. OCZERET

Die zweite Woche mit spürbaren Einschnitten im Sog der Corona-Krise ist bald überstanden. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt, für eine Rücknahme der Maßnahmen ist es zu früh. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark lag zuletzt bei 812 (laut Ministerium; Freitag 20 Uhr).

in der Steiermark lag zuletzt bei (laut Ministerium; Freitag 20 Uhr). In der Steiermark gab es gestern sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt sind es bisher 17.

in Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt sind es bisher 17. Das Land schnürte ein Hilfspaket über 53 Millionen Euro.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Die Polizei meldet gut 360 Anzeigen allein in Graz.

. Die Polizei meldet gut 360 Anzeigen allein in Graz. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes: 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

Die Entwicklungen vom Freitag, 27. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

6.00 Uhr: Tatsächlich? Für Ostern gibt es jetzt noch neue Buchungen. Auch in der Steiermark, das bei Wienern gefragt ist. Hoteliers drängen aber vehement auf bundesweite Regeln zur Schließung. Landesverordnungen im Westen könnten kippen.

Vorbilder: Ein junges Mediziner-Netzwerk befindet sich im Kampf gegen das Virus, drei Steirer sind dabei federführend.

Getestet: So stellte sich die Situation in der Steiermark am Freitagabend dar: Innerhalb von 24 Stunden wurde bei 69 weiteren Personen in der Steiermark eine Coronavirus-Infektion festgestellt. Die meisten Fälle gibt es in Graz (188) und dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

(156).





Nach Bezirken (Veränderung 26. zu 27.3.):

Bruck-Mürzzuschlag: 27 (+2)

Deutschlandsberg: 15 (+2)

Graz: 188 (+14)

Graz-Umgebung: 77 (+5)

Hartberg-Fürstenfeld: 156 (+11)

Leibnitz: 101 (+14)

Leoben: 16 (-)

Liezen: 51 (+4)

Murau: 2 (+1)

Murtal: 20 (+1)

Südoststeiermark: 34 (+3)

Voitsberg: 52 (+8)

Weiz: 73 (+4)

Versorgt werden diese Menschen unter anderen von vier mobilen Teams, bestehend aus einem Arzt und einem Sanitäter. Redakteur Thomas Macher und Fotograf Jürgen Fuchs haben ein Team begeleitet.

Wie sich ein mobiles Team um Corona-Patienten kümmert

Einfallsreich: Das Musikhaus Weiz ist eines von vielen Unternehmen, das sich am digitalen Marktplatz der Kleinen Zeitung tummelt. Praktisch: Das Musikhaus würde Instrumente – kontaktlos – liefern und den Kunden dabei die Gelegenheit geben, diese auszuprobieren.

Regionale Unternehmer und Produzenten mit Lieferservice

Schon auf? "Was macht Corona mit der Psyche?", fragt die Uni Graz in ihrer Online-Erhebung. Die Beantwortung dauert etwas 15 Minuten und ist anonym. Hier geht es zur Befragung.

Reinhören! Wie es dem "steirischen Patient 0" geht, hat Andreas Bergmann (47) den Kollegen der Antenne Steiermark erzählt.