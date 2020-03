Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Grazer schildern die Umstände ihrer Quarantäne in Tirol.

Der ehemalige Richter Erwin Csaszar aus Graz kann es nicht fassen. "Seit zwei Wochen sitzen wir in St. Anton am Arlberg fest. Sind in Quarantäne. Und gestern wurde diese auch noch um 14 Tage verlängert." Der 65-Jährige hadert im Gespräch mit der Kleinen Zeitung damit, "dass ausländische Touristen ausreisen dürfen. Erst gestern sind drei Busse mit englischen Reisenden fortgefahren. Nur wir Österreicher werden hier festgehalten".