Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Im südamerikanischen Land wurde eine Ausgangssperre verhängt, der Jorge Chavez International Airport in Lima ist geschlossen - eine Rückholaktion aus Peru gestaltet sich schwierig.

Ausgangssperre in Peru

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Oberwalder und seine Frau in ihrem Hotel in Lima ©

Die Rückholaktion des Außenministeriums läuft auf Hochtouren. 3.500 Österreicherinnen und Österreicher wurden bereits wegen der Corona-Pandemie zurückgeholt. Tausende weitere warten aber weiter - und nicht aus allen Ländern der Welt ist es möglich, jetzt überhaupt noch auszureisen. "Wir sind am falschen Ende der Welt", sagt der Grazer Chirurg Peter Oberwalder (den wir kürzlich wegen einer Benefiz-Aktion in der Kleinen Zeitung porträtiert haben). Mit seiner Frau startete er Anfang März zu einer Traumreise, mit dem Schiff sollte es rund um den südamerikanischen Kontinent gehen. Doch nach gerade einmal drei Tagen in Peru - immerhin war noch mit Machu Picchu ein großes Highlight dabei - war Schluss.