Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat bezüglich des Energiekostenzuschusses für energieintensive Unternehmen eine Auszahlung noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Näheres gab er heute bei einer Pressekonferenz bekannt.

Neustart für das Königreich

Es war ein Begräbnis, das Weltgeschichte schrieb: 2000 Staatsgäste haben gestern in der Westminster Abbey mit der königlichen Familie Abschied von Queen Elizabeth II. genommen, 250.000Menschen haben nach Angaben der britischen Kulturministerin Michelle Donelan dem aufgebahrten Sarg von Queen Elizabeth II. in London ihre Ehre erwiesen. Das Staatsbegräbnis war ein Jahrhundertereignis – nicht nur in Großbritannien. Der Tag zum Nachschauen.

Pflichtschullehrer: 125.000 "Wunderwuzzis" nötig

Die neuen Lehrpläne für die Volks- und Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe seien teils "unleserlich verfasst" und in der Praxis nicht umsetzbar, heißt es in der Stellungnahme der Gewerkschaft zu den Entwürfen. Lesen Sie die ausführliche Kritik an den Plänen.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Piran ist derzeit Filmkulisse für Hollywood-Stars

Seit Montag ist die slowenische Adriastadt Piran Filmkulisse für einen Agententhriller mit Starbesetzung. Unter den 1200 Personen der Filmcrew sind Mark Wahlberg, Halle Berry und J.K. Simmons. Gedreht wird bis 4. Oktober.

Piran - die prachtvolle Stadt dient derzeit als Filmkulisse © rh2010 - stock.adobe.com

"Müssen höllisch aufpassen, dass man sich nicht alles vom Staat erwartet"

Mit dem Klimabonus nach Ischia? Auch wenn Finanzminister Magnus Brunner diese Vorstellung Unbehagen bereitet, verteidigt er die Zahlungen. Er wehrt sich gegen den Gießkannen-Vorwurf, räumt aber ein, dass die Regierung bei der Kommunikation dazu lernen muss. Und er warnt vor der Illusion, der Staat könne für alles aufkommen. (Kleine Zeitung PLUS)

Landtag live: Bauwut schlägt in der Landstube auf

62 Punkte stark ist die erste reguläre Landtagssitzung im Herbst - nicht ohne Teuerungen, Kindergarten-Misere und Klimaschutz. Hier geht es zum Livestream der dichtgedrängten Sitzung.

Rassistische Entgleisung? Wayne Rooney holt Taxi Fountas vom Feld

Im MLS-Spiel zwischen D. C. United und Miami FC kam es zu einem Eklat. Gäste-Spieler Damion Lowe soll von Ex-Rapidler Taxi Fountas rassistisch beleidigt worden sein. Dessen Trainer Wayne Rooney reagierte sofort. Alles zum Vorfall.

ORF-Premiere "Blackout": Wenn es in Europa finster wird

Die Serie „Blackout“ über einen europaweiten Stromausfall startete gestern im ORF. Vorlage: der Thriller von Marc Elsberg. Lesen Sie hier die ganze Kritik über das leider realistische Szenario. (Kleine Zeitung PLUS)

Königlicher Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Es gibt wieder Nachwuchs im Wiener Tiergarten Schönbrunn: Ein Königspinguin-Küken ist geschlüpft. Das geschah bereits Ende Juli, doch das Jungtier hat sich bisher geschickt zwischen den Eltern zu verstecken gewusst.

Nehammer verteidigt Sanktionen vor UNO-Generaldebatte

In New York begann heute die 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung, zu der mehr als 140 Staats-und Regierungschefs erwartet werden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland verteidigt. Gleichzeitig rief er dazu auf, diese zu "evaluieren und zu schauen, ob sie treffsicher sind". Hier geht es zu den aktuellen Entwicklungen.

Schnupfenzeit und Impflücke: Wie ein gesunder Schulstart gelingt

Mit der Schulzeit beginnt auch die Schnupfenzeit. Was in Bezug auf Kindergesundheit zu beachten ist und welche Impftermine unbedingt eingehalten werden sollten erfahren Sie heute Abend ab 18 Uhr in unserem Gesundheitstalk.

Meine heutige Lese-Empfehlung:

In der Judikatur zu Online-Bewertungen hat sich in der letzten Zeit viel getan. Welche Kritiken sich Unternehmen gefallen lassen müssen, wann eine Ein-Stern-Bewertung rechtswidrig ist und wie Gerichte urteilen, weiß unsere Ombudsfrau Daniela Bachal in einem Frage & Antwort. (Kleine Zeitung PLUS)

Kommen Sie gut durch den Tag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen