Wie geht es mit Dominic Thiem weiter? Hängt der 30-Jährige seinen Tennisschläger bald an den Nagel oder noch ein Jahr oder sogar mehrere Jahre an? Fragen über Fragen, die sich im Rahmen des heutigen Pressetermins klären sollen. Thiem gibt ab 12 Uhr ein Statement zu seiner Zukunft im Spitzensport ab. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Nachrichten aus Kärnten und der Steiermark:

Verheerender Großbrand in Schweinemastbetrieb in der Südoststeiermark

In einem Schweinemastbetrieb bei Dietersdorf am Gnasbach brach am Donnerstagabend ein Großbrand aus. Knapp tausend Tiere konnten gerettet werden, für mehrere Hundert kam aber die Rettung zu spät. Mehr als 300 Kräfte im Einsatz. Zum Artikel.

Islamophobe Drohungen an Hausmauer versetzen Grazer Hausbewohner in Angst

In einer Tiefgarage eines Wohnhauses am Eggenberger Gürtel wurden Drohungen hinterlassen, die die mehrheitlich muslimischen Bewohner angreifen. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Pyramidenkogel-Leiter Karl Dovjak fristlos entlassen

Gerhard Oleschko, Bürgermeister von Keutschach, entließ seinen Vorgänger Anfang der Woche. Unter anderem soll er das Zeiterfassungssystem manipuliert haben. Dovjak sieht eine Fehde gegen sich.

Betrüger erlangen volle Kontrolle über Computer eines Kärntners

Falsche Mitarbeiter einer Software-Firma warnten einen Klagenfurter vor dem Verlust von Daten auf seinem Laptop. Am Desktop erschien plötzlich eine Telefonnummer - da war es offenbar bereits zu spät.

Österreich zog mit Kaleen ins Song-Contest-Finale ein

Zehn Aufsteiger, sechs Verlierer: Österreich konnte mit Kaleen einen Startplatz im Finale am 11. Mai ergattern. Die erst 20-jährige Israelin Eden Golan behielt bei allem Druck in und vor der Malmö-Arena die Nerven. Favoriten, die ohne Zittern weiterkamen: die Schweiz und Niederlande.

Keine Feuerpause: Ball liegt laut Hamas bei Israel

Die letzte Verhandlungsrunde wurde ohne Ergebnis beendet: Die Delegationen Israels und der Hamas sind aus Kairo abgereist.

Geheimnis gelüftet: Sänger Justin Bieber und seine Hailey werden erstmals Eltern

Das Paar postete ein emotionales Video auf Instagram: Neben einem romantischen Kuss sind mehrere Fotos von Model Hailey Bieber mit Babybauch zu sehen. Lesen Sie mehr.

Meine heutige Empfehlung: Wie schädlich ist Mikroplastik für mich, Herr Kenner?

Kann Mikroplastik wirklich Krebs auslösen? Und wie kann ich die Risiken minimieren? Diese Fragen beantwortet der Experte Lukas Kenner in dieser Folge unseres „Ist das gesund“-Podcasts.

