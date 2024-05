Jetzt ist es fix: Dominic Thiem hat auf den sozialen Kanälen angekündigt, „dass 2024 meine letzte Saison sein wird. Ich werde die Karriere mit Ende des Jahres beenden.“ Gründe für den Entschluss gäbe es mehrere: „Einer ist mein Handgelenk. Es ist leider nicht mehr so, wie es sein sollte und wie ich es gerne hätte.“ Und zweitens: „Mein inneres Gefühl. Ich habe lange über die Entscheidung nachgedacht. Die ganze Reise als Tennisspieler war unglaublich. Ich habe Trophäen gewonnen und Erfolg gehabt, von denen ich nie geträumt hätte. Ich bin sehr dankbar, aber ich denke, es ist die einzige richtige Entscheidung und ich bin sehr glücklich damit.“ Nachsatz: „Ich bin schon gespannt, was als Nächstes kommt.“

Kommentar: Ein österreichischer Weltstar sagt Servus

In den vergangenen Jahren geriet die Karriere von Thiem ins Stocken. Nach seiner im Juni 2021 erlittenen Handgelenksverletzung kam der 30-Jährige nie mehr an sein altes Leistungsniveau heran. Aktuell liegt Thiem in der Weltrangliste nur mehr auf Position 117.

Wie der weitere Verlauf von Thiems letzter Saison aussehen wird, wird am Samstag in seinem Vlog auf Youtube veröffentlicht. Letzter Stand war, dass der Lichtenwörther auf eine Wildcard bei den French Open hofft. Vermutet wird, dass der 30-Jährige sein letztes Turnier bei den Erste Bank Open in Wien bestreiten wird.