Die Berichte der „Salzburger Nachrichten“, dass Dominic Thiem seine Karriere nach dieser Saison beenden könnte, erreichten auch das ATP-Turnier in Rom. So äußerste sich auch Superstar Novak Djokovic zu den möglichen Rücktrittsgerüchten des Österreichers und streute dem US-Open-Sieger aus dem Jahre 2020 Rosen. „Zunächst einmal ist er ein toller Kerl, ein sehr guter Mensch, jemand mit sehr guten Manieren, guten Werten, ein Familienmensch, jemand, der sich immer Zeit genommen hat, um Hallo zu sagen, der auf dem Platz und außerhalb des Platzes immer Respekt gezeigt hat“, meinte der Serbe.

Djokovic sprach auch über die Persönlichkeit Thiems und lobte ihn ausdrücklich. „Ich mag Dominic sehr. Ich denke, er ist ein großartiges Beispiel für jemanden, der nach der schwierigen Zeit, die er mit Verletzungen hatte und immer noch hat, nie aufgibt und versucht, wieder auf das Niveau zurückzukehren, auf dem er war, als er einen Grand Slam gewann und zur Weltspitze gehörte.“

Die Schwierigkeiten seit seiner im Sommer 2021 erlittenen Handgelenksverletzung könne der Serbe „nachfühlen“, sagte er in Rom. „Wir alle als Tennisfans und seine Kollegen hoffen, dass er sein Niveau findet, denn es war immer sehr spannend, ihm zuzusehen. Spektakuläre Schläge, unglaubliche einhändige Rückhand, Vorhandschläge, so viel Kraft und Intensität, die er auf den Platz bringt.“ Djokovic hofft jedenfalls, dass der 30-jährige Österreicher seine Karriere doch noch fortsetzt. „Hoffentlich kann er bleiben und so lange spielen, wie er nur kann. Denn er ist auch ein sehr wichtiger Spieler für unseren Sport. Aber er entscheidet. Also weiß nur er, wie lange er spielen wird.“