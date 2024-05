Ganz überraschend käme es nicht und Dominic Thiem hat schon seit längerem darüber nachgedacht, seine Karriere nach dieser Saison ausklingen zu lassen, wenn es weiter nicht läuft, meinte: „Es geht langsam in die Zielgerade.“ Nach der einst in Mallorca erlittenen Handgelenksverletzung kam der US-Open-Sieger nie wieder in Fahrt. Die Verletzung heilte offenbar nie richtig aus, machte auch zuletzt wieder Probleme. Nun berichten die „Salzburger Nachrichten“, dass Thiem tatsächlich den Rücktritt noch diesen Herbst vorbereitet.

Laut Informationen der Zeitung habe Österreichs langjährige Nummer eins, zum Höhepunkt seiner Laufbahn die Nummer drei der Welt, bereits seine Sponsoren und Partner über das Aus informiert. Manager Moritz Thiem wollte aber eine dementsprechende Anfrage der Zeitung nicht beantworten und keine Stellungnahme abgeben, heißt es in dem Bericht. Denkbar wäre demnach, dass Thiem nach den Erste Bank Open in Wien das Racket an den Nagel hängt. Bis dahin soll er bei ausgewählten Turnieren, wie etwa die French Open und Kitzbühel, dank Wild Cards antreten, auch die Olympischen Spiele in Paris wolle er noch bestreiten.