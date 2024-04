Nach seinem hart erkämpften Erstrundensieg in der ersten Qualifikationsrunde von Madrid über den Brasilianer Meligeni Alves trifft Dominic Thiem heute auf den Australier Thanasi Kokkinakis. Auf dem Spiel steht der Einzug in das Hauptfeld des Masters-Turniers in der spanischen Hauptstadt. Bereits fix einen Platz im Hauptfeld hat Sebastian Ofner. Der Steirer trifft zum Auftakt auf den Argentinier Pedro Cachin.