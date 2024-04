Eines ist fix: Wenn Dominic Thiem fit ist, dann wird er auch bei seinen elften French Open in Paris antreten. Ob er allerdings im Hauptbewerb (ab 26. Mai) oder schon davor in der Qualifikation spielt, ist offen. Denn in der bereits veröffentlichten Entry List sechs Wochen vor dem zweiten Tennis-Major des Jahres verpasst Thiem als aktuelle Nummer 105 im ATP-Ranking das Hauptfeld um sechs Plätze, es müssten also sechs Spieler absagen

.Thiem hatte schon vor einigen Wochen angekündigt, dass er auf jeden Fall auch Qualifikation spielen würde. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass er noch um eine der Wildcards ansuchen wird. „Um eine Wildcard kann man noch nicht ansuchen, erst ab dem 20. Aber ja, wäre relativ logisch, wenn er nicht im Maindraw ist“, stellte Thiem-Manager Moritz Thiem auf APA-Anfrage am Donnerstag fest. Auch er versicherte, dass Thiem in jedem Fall auch Qualifikation spielen würde.

Die Chancen auf eine Wildcard sind rein aufgrund der Erfolge des 30-jährigen Niederösterreichers da, hat er beim größten Sandplatz-Turnier der Welt doch vier Semifinali (2016-2019) bzw. zwei Finali (2018,19) en suite erreicht. In den vergangenen drei Jahren allerdings schied Thiem jeweils gleich in Runde eins aus, im Vorjahr in fünf Sätzen gegen Pedro Cachin (ARG). Vor Paris will Thiem ja noch bei den Masters-1000-Turnieren in Madrid (ab 24.4.) und Rom (ab 8. Mai) antreten. Dort muss er in beiden Fällen in die Qualifikation. In Madrid und Rom wird übrigens auch Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, antreten. Dazwischen hat er aktuell ein Challenger in Aix-en-Provence (29.4.) eingeplant.