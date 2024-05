Geschockt sind die Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnhauses am Eggenberger Gürtel im Grazer Bezirk Gries. In der Tiefgarage wurden Schmierereien entdeckt, die die mehrheitlich muslimischen Menschen in dem Haus angreifen. Wer die Botschaften hinterlassen hat, ist noch unklar. „Nur ein toter Moslem ist ein guter Moslem“ steht unter anderem auf den Wänden geschrieben. Auch Hakenkreuze wurden in schwarzer Farbe hinterlassen.



Mustafa Durmus, Vorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ Steiermark und Obmann des Vereins „SoVie - Sozialdemokratische Vielfalt“ wurde von den Betroffenen verständigt: „Ich habe die Bilder aus erster Hand zugeschickt bekommen, dass so etwas passiert, trifft mich sehr. Die Leute sind in großer Sorge um ihre Familien und Kinder, ich habe ihnen gesagt, sie sollen den Vorfall unbedingt zur Anzeige bringen.“