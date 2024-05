Mikroplastik findet sich überall: Im Wasser, das wir trinken, im Fisch, den wir essen, und auch in unserem Körper. Die klitzekleinen Partikel können sich in unseren Zellen einnisten, und das könnte Krebserkrankungen Tür und Tor öffnen. Wie schnell sich Mikroplastik im Körper verteilen und welche gesundheitlichen Folgen das haben kann, erklärt der Pathologe Lukas Kenner in der neuen Folge von „Ist das gesund?“, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Und er gibt auch Tipps, wie man Mikroplastik zumindest ein bisschen aus dem Weg gehen kann.

Hier gleich den Podcast anhören: