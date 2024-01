Mit 444 auf Ö3 gemeldeten Geisterfahrern ist die Zahl im vergangenen Jahr stark gestiegen, und zwar um exakt 54 Meldungen. Das ist ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 - und der höchste Wert seit 15 Jahren. 2023 wurden bei Geisterfahrerunfällen zwei Menschen getötet - 2022 gab es keinen Toten -, acht Personen wurden schwer und 15 leicht verletzt. Mehr dazu.

Herberstein: Löwen „Tiberius“ und „Spartacus“ sind tot

Ein schwarzer Tag für die Tierwelt Herberstein: Nach wochenlangem Kampf sind nun die beiden Löwenjungen „Spartacus“ und „Tiberius“ verstorben. Der Gesundheitszustand der Jungtiere habe sich in den vergangenen Tagen drastisch ins Negative entwickelt. Mehr dazu.

Heutige Empfehlungen:

Vorwahlen in den USA: New Hampshire geht an Trump - was nun?

Nach der Auszählung von einem Viertel der Stimmen lag er dem Datenanbieter Edison Research zufolge bei 55 Prozent und die frühere Gouverneurin Nikki Haley bei 43,5 Prozent. Ist ihm die Kandidatur nun noch zu nehmen? Analyse von Eva Schweitzer aus New York.

Sieg für Trump - allerdings mit einem schalen Beigeschmack © AFP / Timothy A. Clary

Rarer Auftritt des engsten Weggefährten Gernot Blümel

Morgen kommt es zu einem Wiedersehen von Gericht. Ex-Finanzminister Gernot Blümel ist der nächste prominente Zeuge im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Porträt von Innenpolitik-Chef Walter Hämmerle.

Anmelder rechtsextremer Demo weiter im Innenministerium beschäftigt

Im November sorgte eine rechtsextreme Kundgebung vor der Uni Wien für Aufsehen. Nachdem die Uni einen Auftritt von Götz Kubitschek im Gebäude untersagt hatte, fand dieser vor der Tür statt - unter großem Polizeiaufgebot und den Augen vieler Gegner. Angemeldet wurde die Kundgebung von einem im Ring Freiheitlicher Studenten engagierten Polizisten, der weiterhin im Innenministerium beschäftigt ist. Mehr dazu.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Ex-Eishockeystar heuert beim Land Kärnten an

Mehr als 800 Spiele in der höchsten österreichischen Eishockeyliga hat Martin Schumnig absolviert, mehr als 100 Matches im Nationalteam und acht Weltmeisterschaften. Jetzt heuerte die Rotjacken-Legende in der Gesundheitsabteilung des Landes an. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Martin Schumnig will Kärnten „bewegen“ © Thomas Hude

Hulk-Darsteller Mark Ruffalo hielt Hirntumor vor Ehefrau geheim

Nur wenige Tage nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gestand Mark Ruffalo seiner Frau die Diagnose, die er zuvor geheim gehalten hatte. Mehr dazu. Mehr dazu.

Mark Ruffalo © AFP / Michael Tran

„Hello, I’m Macintosh“: Heute vor 40 Jahren wurde der Heimcomputer salonfähig

Am 24. Jänner 1984 verändert Steve Jobs die Mensch-Maschine-Interaktion nachhaltig. Mit der Vorstellung des ersten Macintosh wird Computergeschichte geschrieben. Mehr dazu.

Meine heutige Empfehlung: Vergiftete Böden, verpestete Luft, die Natur als stilles Opfer des Kriegs

Die Hinterlassenschaften abgeschossener Drohnen und Raketen, die Granaten der Panzer und der Ausstoß von Abgasen setzen Pflanzen und Bäumen massiv zu. Das alles und noch viel mehr, was der Krieg täglich an Schadstoffen ausstößt, belastet nicht nur die Menschen im Kriegsgebiet. Es macht die gesamte Natur zum unschuldigen Opfer, das sich nicht dagegen wehren kann. Das ukrainische Ministerium für Umwelt verbreitete kürzlich die Schreckensnachricht, dass bereits 20 Prozent der Schutzgebiete des Landes betroffen sind. Das und noch viel mehr Erschütterndes schreibt Karina Beigelzimer in ihrem Ukraine-Tagebuch.

