Stellen Sie sich vor, Ihr Kind ist autistisch. Autismus ist eine Entwicklungsstörung. Sie kann sich schon früh zeigen. Autistische Kinder sind oft leicht reizbar und neigen zu Wutausbrüchen. Das stresst im Umgang mit ihnen, ob in der Familie oder in der Schule. Sie fallen auch immer wieder durch Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten auf, die für die Umwelt ungewöhnlich erscheinen. Einer der bekanntesten Autisten ist Elon Musk; er sagt von sich, am Asperger-Syndrom zu leiden. Solche Menschen sind oft überdurchschnittlich intelligent.