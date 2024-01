Ein schwarzer Tag für die Tierwelt Herberstein: Nach wochenlangem Kampf sind nun die beiden Löwenjungen „Spartacus“ und „Tiberius“ verstorben. Der Gesundheitszustand der Jungtiere habe sich in den vergangenen Tagen drastisch ins Negative entwickelt, heißt es aus der Tierwelt. „Die Lebensqualität der Tiere hat sich trotz symptomatischer Behandlung massiv verschlechtert, sodass nach intensivem tierärztlichen Austausch mit externen Fachkollegen Euthanasie der einzige Ausweg blieb“, so Veterinärmediziner Reinhard Pichler.

Krampfanfälle

Seit Dezember waren Spartacus und Tiberius in fachtierärztlicher Behandlung. Während Spartacus bis zum Schluss an epileptischen Krampfanfällen litt, waren für Löwe Tiberius die Einschränkungen am Bewegungsapparat immer mühsamer geworden. „Dies zeigte sich etwa im Wegrutschen der Hinterbeine“, erklärt der Zoologische Leiter weiter. Zuletzt wurden beide Raubkatzen für CT-Untersuchungen an die Veterinärmedizinische Universität Wien gebracht. Nachdem die Tiere nun eingeschläfert werden mussten, werden sie in der Pathologie untersucht, um weitere Schlüsse auf ihre Erkrankungen ziehen zu können.

Geboren im Sommer 2019: Die drei Löwenbabys Spartacus, Maximus und Tiberius © Tierwelt

In den vergangenen Wochen wurden die Tiere fürsorglich betreut und intensiv beobachtet: Im November hatten die beiden noch ihren vierten Geburtstag gefeiert - jedoch schon ohne ihren Drillingsbruder Maximus, der Anfang September 2023 nach einer langwierigen Erkrankung gestorben war . Nach ersten Krampfanfällen wurde Spartacus schließlich vor zwei Wochen erstmals in Narkose versetzt, um umfangreiche Untersuchungen, darunter ein umfassendes Blutbild und Röntgenaufnahmen durchzuführen. „Er hatte leichte ‚Aussetzer‘ in unregelmäßigen Abständen und auch immer nur sehr kurz“, erinnert sich Tierarzt Reinhard Pichler.

Für die Untersuchungen wurde extra ein Röntgengerät in die Tierwelt gebracht, um dem Löwen Transportstrapazen zu ersparen. „Er hatte die Narkose, die immer auch ein gewisses Risiko darstellt, aber gut überstanden und die gesamte Löwenfamilie war nach einer Stunde wieder vereint“, meint Karin Winkler, Prokuristin und Marketingchefin. „Das Röntgen des Schädels und der Wirbelsäule hat keine Auffälligkeiten gezeigt. Die Blutwerte hatten sich zuletzt aber laufend verschlechtert.