Rezepte Sommer

Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 26. Jänner 2023.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 8. Juli 2023.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 10. Juli 2023.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 14. Juli 2023.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 15. Juli 2023.
Geröstete, erdige Rote-Rüben-Creme kombiniert mit aromatischen Blumen: Wenn das nicht nach dem perfekten Topping für belegte Fladenbrote klingt? Am Besten gleich ausprobieren und nachkochen!
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 17. Juli 2023.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 18. Juli 2023.
Zucchiniblüten sehen nicht nur fesch aus, sondern sind mit ihrem nussigen Geschmack auch richtig gschmackig. Gabriele Köchl füllt sie mit Ziegenfrischkäsebällchen und dazu gibt es orientalische Ziegenfleischbällchen.
Foodblogger Manfred Zimmer ist von gelber Zucchini mit ihrem nussig-fruchtigen Geschmack so begeistert, dass er um sie herum ein herrliches Sommerrezept mit italienischer Note kreiert hat.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 22. Juli 2023.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 24. Juli 2023.
Es gibt Gerichte, wo man sofort Urlaub auf der Zunge hat. So wie bei diesem Salat, den man in Sizilien rauf und runter essen kann. Das Dressing ist simpel, den Rest erledigt die geniale Zusammensetzung der Aromen.
Große Küche erkennt man nicht an der Komplexität, sondern daran, was sie weglässt. Dieses Cordon bleu von Ali Farzat ist der beste Beweis.
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