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Gesamtzeit:30 min
Cordon bleu mit Petersilienerdäpfel
Große Küche erkennt man nicht an der Komplexität, sondern daran, was sie weglässt. Dieses Cordon bleu von Ali Farzat ist der beste Beweis.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Cordon Bleu - Zutaten
- 150 g Fleisch (meist Schwein oder Huhn, dünn geklopft)
- 50 g Gruyère-Käse
- 50 g Beinschinken
- Mehl
- 1 Ei
- Semmelbrösel
- Salz
- Fett zum Frittieren (z. B. Öl oder Butterschmalz)
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Zubereitung Cordon Bleu
- 1
Fleisch dünn klopfen und leicht salzen.
- 2
Mit Käse und Schinken belegen. Zusammenklappen oder einrollen und gut andrücken.
- 3
Panieren: zuerst Mehl, dann Ei, dann Semmelbrösel.
- 4
In heißem Fett goldbraun frittieren bzw. ausbacken.
Petersilienerdäpfel - Zutaten
- 300 g Erdäpfel (festkochend)
- 2 EL Butter
- 2 EL frisch gehackte Petersilie
- Salz
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Zubereitung
- 1
Erdäpfel mit Schale kochen, dann schälen und in gleich große Stücke schneiden. In Salzwasser etwa 15–20 Minuten weich kochen.
- 2
Wasser abgießen und die Erdäpfel kurz ausdampfen lassen.
- 3
Butter in den Topf geben und die Erdäpfel darin schwenken.
- 4
Mit Salz abschmecken und die frisch gehackte Petersilie unterheben.