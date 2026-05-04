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Cordon bleu mit Petersilienerdäpfel

Große Küche erkennt man nicht an der Komplexität, sondern daran, was sie weglässt. Dieses Cordon bleu von Ali Farzat ist der beste Beweis.

© Nadja Fuchs
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:30 min

Cordon Bleu - Zutaten

  • 150 g Fleisch (meist Schwein oder Huhn, dünn geklopft)
  • 50 g Gruyère-Käse
  • 50 g Beinschinken
  • Mehl
  • 1 Ei
  • Semmelbrösel
  • Salz
  • Fett zum Frittieren (z. B. Öl oder Butterschmalz)
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Zubereitung Cordon Bleu

  1. 1

    Fleisch dünn klopfen und leicht salzen.

  2. 2

    Mit Käse und Schinken belegen. Zusammenklappen oder einrollen und gut andrücken.

  3. 3

    Panieren: zuerst Mehl, dann Ei, dann Semmelbrösel.

  4. 4

    In heißem Fett goldbraun frittieren bzw. ausbacken.

Petersilienerdäpfel - Zutaten

  • 300 g Erdäpfel (festkochend)
  • 2 EL Butter
  • 2 EL frisch gehackte Petersilie
  • Salz
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Zubereitung

  1. 1

    Erdäpfel mit Schale kochen, dann schälen und in gleich große Stücke schneiden. In Salzwasser etwa 15–20 Minuten weich kochen.

  2. 2

    Wasser abgießen und die Erdäpfel kurz ausdampfen lassen.

  3. 3

    Butter in den Topf geben und die Erdäpfel darin schwenken.

  4. 4

    Mit Salz abschmecken und die frisch gehackte Petersilie unterheben.