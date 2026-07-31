Erdbeerschnitten
Zutaten
- 400 g Blätterteig
- 750 g Erdbeeren
- Zitronensaft
- Orangenlikör
- Schlagrahm
- 125 ml Milch
- 1 Pck. Vanillezucker
- 3 Stk. Eier
- 30 g Mehl
- 2 EL Zucker
- Staubzucker
Zubereitung
- 1
Den Blätterteig leicht ausrollen und acht Quadrate mit einer Seitenlänge von ca. 20 cm ausschneiden. Vier Quadrate davon diagonal durchschneiden, sodass Dreiecke entstehen.
- 2
Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit einer Gabel mehrmals einstechen. Bei 200 Grad acht bis zehn Minuten goldgelb backen.
- 3
Eier, Zucker und Vanillezucker in einem Schlagkessel schaumig schlagen. Das gesiebte Mehl einrühren. Milch und 125ml Schlagrahm aufkochen und unter Rühren zur Dottermasse gießen.
- 4
Im heißen Wasserbad so lange weiterschlagen, bis die Masse cremig ist. Auskühlen lassen. Den restlichen Schlagrahm steif schlagen und unter die ausgekühlte Creme heben.
- 5
250g Erdbeeren mit Staubzucker und etwas Zitronensaft pürieren. Mit einem Spritzer Orangenlikör „parfümieren“. Die restlichen Erdbeeren halbieren.
- 6
Vier Blätterteigscheiben auflegen. Die Creme darauf verteilen. Mit Erdbeeren belegen und Erdbeerpüree beträufeln. Die Dreiecke dekorativ in die Creme stecken.