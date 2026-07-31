Erdbeerschnitten

1 Den Blätterteig leicht ausrollen und acht Quadrate mit einer Seitenlänge von ca. 20 cm ausschneiden. Vier Quadrate davon diagonal durchschneiden, sodass Dreiecke entstehen.

2 Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit einer Gabel mehrmals einstechen. Bei 200 Grad acht bis zehn Minuten goldgelb backen.

3 Eier, Zucker und Vanillezucker in einem Schlagkessel schaumig schlagen. Das gesiebte Mehl einrühren. Milch und 125ml Schlagrahm aufkochen und unter Rühren zur Dottermasse gießen.

4 Im heißen Wasserbad so lange weiterschlagen, bis die Masse cremig ist. Auskühlen lassen. Den restlichen Schlagrahm steif schlagen und unter die ausgekühlte Creme heben.

5 250g Erdbeeren mit Staubzucker und etwas Zitronensaft pürieren. Mit einem Spritzer Orangenlikör „parfümieren“. Die restlichen Erdbeeren halbieren.