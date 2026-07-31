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Erdbeerschnitten

Erdbeerschnitten (Symbolbild)
© Daniela Zarnescu
Erdbeerschnitten (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 min

Zutaten

  • 400 g Blätterteig
  • 750 g Erdbeeren
  • Zitronensaft
  • Orangenlikör
  • Schlagrahm
  • 125 ml Milch
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 3 Stk. Eier
  • 30 g Mehl
  • 2 EL Zucker
  • Staubzucker

Zubereitung

  1. 1

    Den Blätterteig leicht ausrollen und acht Quadrate mit einer Seitenlänge von ca. 20 cm ausschneiden. Vier Quadrate davon diagonal durchschneiden, sodass Dreiecke entstehen.

  2. 2

    Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit einer Gabel mehrmals einstechen. Bei 200 Grad acht bis zehn Minuten goldgelb backen.

  3. 3

    Eier, Zucker und Vanillezucker in einem Schlagkessel schaumig schlagen. Das gesiebte Mehl einrühren. Milch und 125ml Schlagrahm aufkochen und unter Rühren zur Dottermasse gießen.

  4. 4

    Im heißen Wasserbad so lange weiterschlagen, bis die Masse cremig ist. Auskühlen lassen. Den restlichen Schlagrahm steif schlagen und unter die ausgekühlte Creme heben.

  5. 5

    250g Erdbeeren mit Staubzucker und etwas Zitronensaft pürieren. Mit einem Spritzer Orangenlikör „parfümieren“. Die restlichen Erdbeeren halbieren.

  6. 6

    Vier Blätterteigscheiben auflegen. Die Creme darauf verteilen. Mit Erdbeeren belegen und Erdbeerpüree beträufeln. Die Dreiecke dekorativ in die Creme stecken.