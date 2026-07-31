Erdbeerschnitten

1 Die Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen. Das Mark herauskratzen. Mark und Schote in die Milch geben und aufkochen. 120g Zucker einrieseln lassen. Die Schote entfernen. Dotter und Stärke glatt rühren. Unter die heiße Milch rühren. Unter ständigem Rühren erhitzen.

2 Die Creme darf aber nicht so stark erhitzt werden, dass sie zum Kochen kommt, weil sie sonst gerinnen könnte.

3 Sobald die Creme dicklich wird (das geschieht ab ca. 80 Grad), den Topf in sehr kaltes Wasser stellen. Rühren, bis die Creme abgekühlt ist.

4 Den Blätterteig auftauen und in acht gleich große Stücke teilen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Vier Stücke mit Zucker bestreuen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und backen, bis die Teigstücke goldbraun sind.

5 Inzwischen die Erdbeeren entkelchen und in dünne Scheiben schneiden.