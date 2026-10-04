Die Handballer der BT Füchse eröffnen heute (18 Uhr, ORF Sport+) daheim gegen die Fivers die Halbfinalserie.
Nach der 21:23-Niederlage gegen Hollabrunn ist die HSG Graz neuer Letzter. Die BT Füchse gewannen indes ihr erstes Viertelfinale, während die Lipizzanerheimat verlor.
Nemanja Belos wurde zum zweiten Mal Vater und wieder ins Nationalteam einberufen. Mit Graz kämpft er ab Samstag um den Klassenerhalt in der HLA Meisterliga
Ein neues Stück über Lorenzo Da Ponte für die Josefstadt, ein Porträt von sich als glückliche Kartoffel: Peter Turrini gibt kein Interview und schreibt ansprechende Briefe.
Die Geburt des ersten Lipizzanerfohlens des Jahres 2026 verlief ruhig und harmonisch. Mutterstute Cremona und ihr Nachwuchs sind wohlauf.
Mit einem dreistündigen, bewegenden Gottesdienst übergab Kardinal Schönborn im Stephansdom sein Amt an Josef Grünwidl.
22-Jähriger wird beschuldigt, sich an Opfern des sogenannten Schockanrufs unrechtmäßig bereichert zu haben. In Bruck gab es eine Übergabe im fünfstelligen Bereich.
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