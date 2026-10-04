Fünf Brandstellen gleichzeitig im Bezirk Hollabrunn

Mit fünf Brandstellen gleichzeitig hatten es Löschtrupps am Samstagnachmittag in Zemling, einer Katastralgemeinde von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg (Bezirk Hollabrunn), zu tun. Das Bezirkskommando berichtete von einem Großeinsatz für zwölf Feuerwehren über etwa vier Stunden. Mehr als 130 Helfer waren aufgeboten. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Kurz vor 15.00 Uhr waren zunächst die FF Zemling, Mühlbach und Hohenwarth zum Brand eines großen Holzstoßes alarmiert worden. Bereits wenige Minuten später wurde eine zweite Brandstelle in unmittelbarer Nähe bekannt. Kurz darauf gab es bereits vier Einsatzorte. Inzwischen waren neun Feuerwehren alarmiert, berichtete das Bezirkskommando Hollabrunn.

Als "besonders wertvoll" habe sich der Einsatz der Drohneneinheiten der FF Hollabrunn und Maissau erwiesen, wurde betont. Die Helfer hätten sich nicht nur rasch einen Überblick über die gesamte Lage verschaffen können, sondern sogar einen fünften Brandherd entdeckt, der vom Boden aus zunächst nicht erkennbar gewesen sei. Die Zahl der eingesetzten Feuerwehren erhöhte sich auf zwölf.

Drei Brandstellen wurden der Feuerwehr zufolge mithilfe der Tanklöschfahrzeuge bekämpft und gelöscht. Deutlich aufwendiger hätten sich die Arbeiten an einem größeren Rundholzlager gestaltet. Wegen des hohen Löschwasserbedarfs musste eine Zubringerleitung aufgebaut werden. Auch bei einer weiteren Brandstelle war die Errichtung einer sehr langen Löschwasserleitung notwendig, da eine direkte Zufahrt mit Tanklöschfahrzeugen nicht möglich war. Erst gegen 19.00 Uhr wurde für alle fünf Einsatzorte "Brand aus" gegeben.