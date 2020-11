Terror im Herzen von Wien Mindestens fünf Tote, 17 Verletzte: Täter war IS-Sympathisant, mehrere Festnahmen

Facebook

Fahnen auf Halbmast vor der Präsidentschaftskanzlei © APA/HELMUT FOHRINGER

Nun ist der Terror auch in Österreich, im Herzen von Wien, angekommen. Kurz nach 20 Uhr am Montagabend fielen erste Schüsse in der Seitenstettengasse in der Nähe des Schwedenplatzes und der Synagoge. Mehrere Männer mit Langwaffen und Pistolen schossen ersten Meldungen zufolge wahllos auf Passanten und Lokalbesucher. Drei Zivilpersonen wurden getötet, ebenso ein Verdächtiger, bei dem ein Sturmgewehr, viel Munition und offenbar ein Sprengstoffgürtel gefunden wurde.

Terror in Wien - Was bisher bekannt ist:

Österreich wurde am Montag von einem Terroranschlag erschüttert. In der Wiener Innenstadt sind ab 20 Uhr Schüsse gefallen.

Es gibt fünf Tote und mehr als ein Dutzend Verletzte durch Schussverletzungen.

und mehr als ein Dutzend Verletzte durch Schussverletzungen. Vier Zivilpersonen wurden getötet, ebenso ein Täter, bei dem ein Sturmgewehr und viel Munition gefunden wurde. Ein Sprengstoffgürtel stellte sich als Attrappe heraus. Bei der getöteten Frau handelt es sich laut ORF um eine Kellnerin.

dem ein Sturmgewehr und viel Munition gefunden wurde. Ein Sprengstoffgürtel stellte sich als Attrappe heraus. Bei der getöteten Frau handelt es sich laut ORF um eine Kellnerin. Sechs bestätigte Tatorte in der Wiener City : Ausgangspunkt war die Seitenstettengasse in unmittelbarer Nähe der Synagoge, der Morzinplatz, das Salzgries, der Fleischmarkt, der Bauernmarkt und der Graben.

: Ausgangspunkt war die Seitenstettengasse in unmittelbarer Nähe der Synagoge, der Morzinplatz, das Salzgries, der Fleischmarkt, der Bauernmarkt und der Graben. Der Einsatz ist noch im Gange, die Polizei geht weiter von mehreren Attentätern aus.

die Polizei geht weiter von mehreren Attentätern aus. Mehrere Hausdurchsuchungen und Festnahmen im Umfeld des Täters.

Der Erste Bezirk wurde zur roten Zone erklärt und soll gemieden werden.

und soll gemieden werden. Die Schulpflicht in Wien ist heute ausgesetzt.

8.31 Uhr: Sondersitzung des Nationalrats findet nicht statt

Die für 10.00 Uhr anberaumte Sondersitzung des Nationalrats findet nicht statt, wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka heute Nacht mitteilte. In einer Sonderpräsidialkonferenz um 9.30 Uhr werden die Parlamentsfraktionen gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten. Die ursprünglich für 17.30 Uhr geplante Sonderpräsidiale zum Thema parlamentarischer Betrieb im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation wird auf 13.00 Uhr vorverlegt.

8.24 Uhr: Polizei Steiermark: "Es besteht bei uns derzeit keine Gefahr!"

Die steirische Polizei dementiert Gerüchte in sozialen Netzwerken um einen Anschlag in Graz. Man sei aus Vorsicht verstärkt im öffentlichen Raum präsent, es besteht aber keine konkrete Gefahr für das Bundesland.

8.13 Uhr: "Maximal vier Täter"

Ob der identifizierte IS-Sympathisant Komplizen hatte, ist weiter unklar. Wie der Sprecher des Innenministeriums, Harald Sörös, mitteilte, gehen die Behörden von maximal vier Tätern aus. Die Ermittlungen laufen "auf Hochtouren", hieß es.

8 Uhr: Merkel: "Islamistischer Terror gemeinsamer Feind"

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich über den Anschlag in Wien erschüttert gezeigt. "Ich bin in diesen schrecklichen Stunden, in denen Wien Ziel terroristischer Gewalt geworden ist, in Gedanken bei den Menschen dort und den Sicherheitskräften, die der Gefahr entgegentreten", erklärt Merkel am Dienstag auf Twitter.

"Wir Deutschen stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde", schrieb sie weiter. "Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf."

7.55 Uhr: Islamische Glaubensgemeinschaft "tief betroffen"

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat sich nach dem Terroranschlag in Wien "tief betroffen und fassungslos" gezeigt. "Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Betroffenen, ihren Familien und den Einsatzkräften. Mögen Sie den Einsatz wohlbehalten überstehen", hieß es am Dienstag in einem Statement auf Facebook.

7.52 Uhr: 20.000 Videos wurden an die Polizei geschickt

Mehr als 20.000 Videos wurden an die Polizei zur Sichtung ermittelt, 20 Prozent davon sind bereits gesichtet und ausgewertet. Zuvor hatte die Polizei die Bevölkerung dazu aufgerufen, Hinweise bei einer eigens eingerichteten Plattform hochzuladen. Hier geht es zum Upload!

7.44 Uhr: Weiteres Todesopfer bestätigt

Nach dem Anschlag in Wien ist ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bestätigte, ist eine Frau im Alter zwischen 40 und 50 Jahren in der Klinik Ottakring - dem ehemaligen Wilhelminenspital - gestorben.

Damit hat der Anschlag am Montagabend vorerst vier Menschen - zwei Frauen und zwei Männer - das Leben gekostet. Ein bzw. der Täter wurde von der Polizei erschossen. Ob der identifizierte IS-Sympathisant Komplizen hatte, ist weiter unklar. Wie der Sprecher des Innenministeriums, Harald Sörös mitteilte, gehen die Behörden von maximal vier Tätern aus. Die Ermittlungen laufen "auf Hochtouren", hieß es.

7.31 Uhr: Innenstadt wieder mit Öffis erreichbar

Die Wiener Innenstadt ist nach dem Terroranschlag Montagabend wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Wiener Linien sind seit Betriebsbeginn am Dienstag wieder uneingeschränkt unterwegs, gab das Unternehmen bekannt. Alle Stationen - auch jene in der Wiener City - wurden wieder angefahren. Das wurde mit dem Einsatzstab im Innenministerium so vereinbart, so ein Sprecher.

6 Uhr: Zustand des Polizisten kritisch, aber stabil

Der Gesundheitszustand des bei dem terroristischen Anschlag in Wien verletzten Polizist war Dienstagfrüh weiterhin kritisch, aber stabil. Das sagte der Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, Christoph Mierau. Der Schwerverletzte wurde auf der Intensivstation eines Wiener Krankenhauses behandelt.

6.30 Uhr: Sonderministerrat

Nach dem blutigen Anschlag in der Wiener Innenstadt Montagabend beruft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für Dienstagfrüh um 9 Uhr einen Sonderministerrat per Videokonferenz ein.

Mehr zum Thema Terror im Herzen von Wien Ein Passant und ein Attentäter tot, mindestens ein Täter auf der Flucht, Schulpflicht ausgesetzt

6 Uhr: Pressekonferenz

Zuvor wurde bereits um 6 Uhr früh von Innenminister Karl Nehammer, dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf sowie dem Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl in einer Pressekonferenz Auskunft gegeben.

Pressekonferenz in Wien

Der gestrige Anschlag sei ein Angriff auf die österreichischen demokratischen Werte. Nehammer droht mit Konsequenzen: Der Attentäter sei ein Sympathisant des IS gewesen, mit Sturmgewehr und Sprengstoffattrappe. Man führe Sondierungen im Umfeld des Täters durch. Nähere Auskunft zum Täter wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben. Bei den Anschlägen wurden zwei Männer und eine Frau getötet. Ein Täter wurde erschossen. Ein Polizist wurde angeschossen. Er war Dienstagfrüh außer Lebensgefahr, er ist laut Behörden 28 Jahre alt und in einer Polizeiinspektion in der Wiener Innenstadt stationiert. Er war dem Terroristen im Bereich der Seitenstettengasse Richtung Schwedenplatz begegnet.

Der Innenminister appelliert an die Menschen in Wien: "Wenn möglich, bleiben Sie daheim. Meiden sie die Innenstadt, es herrscht heute keine Schulpflicht." Man gehe davon aus, dass es mehrere Täter gibt. Weiters bedankte er sich bei allen Beamten. "Terror und Gewalt haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.", so Nehammer.

In Wien seien etwa 1.000 Beamte im Einsatz, inklusive Spezialeinheiten, Kriminalpolizei und Verfassungsschutz. Aktuell laufen intensive Ermittlungen im Umfeld des Täters. Es laufen gezielte Maßnahmen bzw. sind in Vorbereitung. Es gab eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Täters. Die Wohnung wurde dazu aufgesprengt. Der Täter um 20.09 Uhr "neutralisiert". Insgesamt hätten sieben Beamte von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen müssen, erklärt Polizeipräsident Gerhard Pürstl.

5.30 Uhr: Rede an die Bevölkerung

Im Anschluss an den Sonderministerrat wird sich Kurz mit einer Rede an die Bevölkerung wenden. Zu Mittag lädt der Bundeskanzler gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die Klubobleute der Parlamentsparteien ins Bundeskanzleramt ein. Dort wird der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, einen Überblick über die aktuelle Lage geben. Nach dem Gespräch erfolgt eine gemeinsame Kranzniederlegung am Tatort, um der Opfer des Anschlags zu gedenken.

Innenminister Karl Nehammer hat in einer Pressekonferenz in der Nacht auf Dienstag kundgetan, dass zumindest ein Täter des Anschlags in der Wiener Innenstadt noch auf der Flucht ist. An die Wiener appellierte er, zu Hause zu bleiben und die Innenstadt zu meiden. Gegen wen sich der Terroranschlag gerichtet hat, kann die Polizei noch nicht sagen. Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht von einem "widerwärtigen Terroranschlag"

Kinder sind am Dienstag in Wien für die Schule entschuldigt. Wenn Eltern die Kinder nicht betreuen können, können sie sie in die Bildungseinrichtung bringen.

Polizei-Großeinsatz: Terroranschlag in der Wiener City Die Menschen in der Innenstadt werden auch von der Polizei aufgerufen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, in Lokalen zu bleiben und den öffentlichen Verkehrsmitteln fernbleiben - der U-Bahn-Verkehr wurde teilweise still gelegt. Die Polizei appelliert außerdem an die Bevölkerung, KEINE Videos und Fotos zu posten, solange der Einsatz läuft.

Der erschossene Täter dürfte laut Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) keinen Sprengstoffgürtel, sondern eine Attrappe getragen haben. Dies wird noch untersucht. Er war mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgestattet - war also "sehr umfassend vorbereitet", wie Ludwig erklärte. Die Polizei überprüft derzeit noch die Identität des Attentäters.

Dennoch kursierten mehrere Videos, die bewaffnete Männer in der Innenstadtstadt zeigen, die wild um sich schießen. Auf einem Video sieht man sogar, wie ein Getroffener - möglicherweise ein Polizist - auf dem Schwedenplatz zu Boden fällt. Ein Mann mit einer Kalaschnikow-ähnlichen Waffe läuft durch eine gepflasterte Gasse und schießt.

5 Uhr: Tat auf Instagram angekündigt?

Über die Herkunft und das Motiv der Täter wurde offiziell noch nichts bekannt gegeben, ausländische Medien berichten, dass es sich um IS-Anhänger handle. Die deutsche "Bild"-Zeitung berichtete - mit einem verpixelten Foto -, dass der wahrscheinliche Haupttäter ein IS-Anhänger sei. Er habe die Tat am Montag auf Instagram angekündigt. Das könne man vorerst nicht bestätigen, man sei aber "dran" und könne hoffentlich bei der für 6 Uhr früh angekündigten Pressekonferenz Auskunft geben, sagte Innenministeriums-Sprecher Harald Sörös der APA.

Der Großeinsatz der Exekutive lief in der Nacht weiter. So waren 150 Cobra- sowie 100 Wega-Beamte im Einsatz, dazu kamen mehrere 100 Streifenpolizisten sowie Kräfte in zivil. Die Gefahrenabwehr werde mit aller Kraft sichergestellt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Auch werden in Absprache mit den Partnerländern verstärkt Kontrollen an den österreichischen Grenzen vorgenommen. Weitere Schäden müssen hintangehalten werden, sagte Gerhard Pürstl, Landespolizeipräsident in Wien.

Terroranschlag in Wien

Auch das Bundesheer wurde aktiviert. Soldaten übernahmen den gesamten Objektschutz in der Bundeshauptstadt, um die Polizei zu entlasten und Teile des Jagdkommandos wurden zur Unterstützung der Terrorismusbekämpfung bereitgestellt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bestätigte im ORF, dass es sich bei der Attacke "definitiv um einen Terroranschlag" gehandelt habe. Dieser sei "sehr professionell" vorbereitet worden. Die Täter seien auch sehr gut mit Waffen ausgerüstet gewesen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach vom "schwersten Tag für Österreich seit sehr vielen Jahren".

Die Polizei appellierte wegen der anhaltenden Gefahrenlage an die Bevölkerung: "Wenn Sie zuhause sind, bleiben Sie zuhause!" Wer unterwegs ist, solle sichere Räume nicht verlassen bzw. versuchen, einen sicheren Raum aufzusuchen, wurde dringend geraten. Die Wiener City war großräumig abgesperrt, öffentliche Verkehrsmittel hielten nicht in der Innenstadt.