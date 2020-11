Facebook

Dienstagmittag läuten alle Kirchenglocken Wiens zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags © APA/Georg Hochmuth

In ganz Wien werden am Dienstag um 12 Uhr die Kirchenglocken im Gedenken an die Opfer des Anschlags läuten. Zeitgleich findet "eine Minute des stillen Gedenkens" statt, wie die Bundesregierung am Vormittag bekannt gegeben hat. "Wir laden alle Kirchen in Wien ein, um 12 Uhr die Glocken zu läuten, um dabei der Opfer des Anschlags im stillen Gebet zu gedenken", gab Kardinal Christoph Schönborn gegenüber Kathpress bekannt. Wie Dompfarrer Toni Faber bestätigte, werde aus diesem Anlass auch die Pummerin des Stephansdoms läuten.