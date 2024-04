In aller Kürze:

Jennifer Garner (51) und Ben Afflecks (52) Kind Seraphina Rose stellt sich bei einer Gedenkfeier erstmals als Fin Affleck vor und wagt damit einen mutigen Schritt.

Serephina Affleck heißt nun Fin © IMAGO / Bellocqimages

Top-Musiker, ein Riesenrad und Kostüme mit Glitzer und nackter Haut: Seit Freitag (12. April) findet in der kalifornischen Wüste wieder das berühmte Coachella Festival statt. Und das ist mittlerweile nicht nur zum Treffpunkt für Musikfans geworden, sondern zahlreiche Stars und Influencer lassen sich dort in beeindruckenden, schrill-bunten Kostümen blicken.

Regelmäßig postet Paris Hilton auf Instagram Bilder von ihrem Sohn Phoenix Barron. Ihre vier Monate alte Tochter konnte man bisher noch nicht sehen. Jetzt hat sie erklärt, warum.

Auch in der dritten Staffel des Netflix-Hits geht es heiß her. Zu heiß, für die Eltern der Hauptdarstellerin Nicola Coughlan? Sie ließ in ihren Vertrag eine „Sex-Klausel“ einbauen.

Nicola Coughlan und Luke Newton © IMAGO / Netflix

Große Sorge: Schauspielstar Til Schweiger meldet sich aus dem Krankenbett

Der deutsche Filmstar hat sich im Sommer 2023 verletzt und seitdem eine offene Wunde am Bein. Nun kämpft er in einer Klinik auf Mallorca gegen eine Blutvergiftung.

Til Schweiger © IMAGO

Hollywood im Eclipse-Fieber: Die Stars waren beim großen Himmelsschauspiel am Montag live dabei. Und: Bonnie Tyler freute sich, dass die inoffizielle Hymne „Total Eclipse of the Heart“ wieder im Trend liegt.

The Naked Cowboy © IMAGO / Milo Hess

Der Hollywood-Star erzählt über ihren abrupten Einstieg ins Show-Business und wie sie das geprägt hat. Eine Sache bereut sie: „Ich wünschte, ich wäre zur Schule gegangen.“

Zendaya © IMAGO / Andrea Staccioli / Insidefoto

William und George lenken sich beim Fußball ab

Sie gönnen sich eine kleine Pause von den Sorgen um Kate: Prinz William und Prinz George genießen ein paar unbeschwerte Stunden beim Fußball.

William und sein Sohn George © IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Der Ersatz-Torhüter von Newcastle United und seine Verlobte wollten in einem berühmten Nachtclub in Berlin feiern - doch sie machten die Rechnung ohne die gestrengen Türsteher.

Oliver Pocher postet vor seinem Auftritt am Samstag in Klagenfurt auf Instagram ein Video gefilmt am Ufer des Wörthersees. Der Deutsche schwärmt, wie schön das Land sei und freut sich auf sein „Heimspiel Drei“.

Oliver Pocher © IMAGO / Nancy Heusel

Meine Empfehlung der Woche: Britische Royals im Interview - Zwischen Befreiungsschlag und Fiasko

Der Netflix-Film „Scoop“ arbeitet das legendäre Interview von Prinz Andrew mit der BBC auf. Er ist nicht der erste Royal, der vor laufender Kamera seine gut gehütete Lebenswelt offenbart hat.

Gillian Anderson und Rufus Sewell in „Scoop“ © PETER MOUNTAIN/NETFLIX

