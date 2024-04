Millionen Menschen haben in Nordamerika am Montag eine totale Sonnenfinsternis erlebt. „Tonight Show“-Star Jimmy Fallon feierte das Himmelsereignis auf spektakuläre Weise. Der 49-jährige Moderator der Late-Night-Show gab zusammen mit der Band Heart eine einmalige Performance von Bonnie Tylers Hit „Total Eclipse of the Heart“ aus dem Jahr 1983 auf dem Dach des Rockiefeller Plaza in New York. Nach dem Song und der Sonnenfinsternis nahm Fallon seine 80er-Jahre-Sonnenbrille ab, um seine neuen „strahlenden Augen“ zu enthülle - sehen Sie selbst:

Die Stars zeigten sich in voller Ausrüstung auf ihren Insta-Portalen