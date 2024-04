Während Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada am Montag die totale Sonnenfinsternis bewunderten, nutzten Hunderte Paare die Gelegenheit, um sich das Ja-Wort zu geben. Im Rahmen des „Total Eclipse of the Heart“-Festivals in Russelville, Arkansas bezahlten 350 Paare den Ticketpreis von 100 Dollar und durften dafür an einer Ehezeremonie teilnehmen, die in dieser Form frühestens wieder in 20 Jahren möglich sein wird – wenn es zur nächsten totalen Sonnenfinsternis in den USA kommt.

„Es ist so viel besser, als ich es mir erwartet habe. Es ist atemberaubend, ganz anders als alles, was ich bisher erlebt habe“, sagte eine Teilnehmerin gegenüber „Good Morning America“. Auch ihr Verlobter ist begeistert: „Mir fehlen die Worte. Diesen Moment mit so vielen anderen zu teilen, ist unglaublich.“ Die Zeremonie endete nur Minuten vor dem Moment, in dem sich der Mond vollständig vor die Sonne schob und einen Lichtring erzeugte, der – mit etwas Fantasie – an einen Ehering erinnert.

Neben der Zeremonie gab es in den USA unzählige Partys, zahlreiche Schulen blieben geschlossen und Hotels in den betroffenen Bundesstaaten waren lange im Voraus ausgebucht.