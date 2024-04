Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada haben am Montag eine totale Sonnenfinsternis erlebt. Ein solches Himmelsspektakel kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt.

Es dauert nicht mehr lange, da wird dieses Naturschauspiel auch in Europa zu bewundern sein. Die nächste totale Sonnenfinsternis findet am 12. August 2026 statt und wird weite Teile der nördlichen Hemisphäre abdecken. Sie wird von Grönland, Island, Spanien, Russland und von einem kleinen Gebiet in Portugal aus zu sehen sein. Die nächste partielle Sonnenfinsternis wird sogar schon im März 2025 erwartet.

Bis in Österreich aber wieder eine totale Sonnenfinsternis zu bestaunen ist, dauert es noch länger. Berechnungen der Nasa gehen davon aus, dass diese erst im September 2081 zu sehen sein wird. Auf ihrer Website veröffentlicht die Weltraumbehörde die Liste aller bevorstehenden Sonnenfinsternisse.