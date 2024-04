An Zendaya gibt es in Hollywood aktuell kein Vorbeikommen. Die US-Amerikanerin liefert in einem Blockbuster nach dem anderen ab – in „Challengers - Rivalen“ nun auch erstmals als Hauptdarstellerin.

Ihr halbes Leben widmet Zendaya bereits der Schauspielerei, dabei ist sie erst 27 Jahre alt. 2010 ergatterte die damals 13-Jährige ihre erste große Rolle in der Disney-Serie „Shake It Up - Tanzen ist alles“ und wurde als „Rocky“ einem großen Publikum bekannt. Dies änderte ihr Leben und das ihrer Familie von Grund auf. „Ich wurde schon sehr früh zur Versorgerin meiner Familie“, erzählt Zendaya dem Mode-Magazin „Vogue“. „Ich hatte das Gefühl, in eine sehr erwachsene Position gedrängt worden zu sein. Es gab einen großen Rollentausch, ich wurde auf eine gewisse Art und Weise erwachsen.“

Zendaya geht jetzt durch „ängstliche Teenager-Phase“

Damals ebnete sich ihr Weg, den sie bis heute nicht mehr verlassen hat. Das brachte auf der einen Seite Ruhm, Beliebtheit und natürlich auch viel Geld mit sich, auf der anderen Seite verpasste Zendaya dadurch Lebensphasen, die andere Jugendliche durchleben. Erst jetzt als Erwachsene würde sie reflektieren und sich denken „Oh, okay, Moment mal: Ich habe immer nur das getan, was ich kannte, und das ist alles, was ich kannte. Ich gehe sozusagen jetzt durch meine ängstliche Teenager-Phase, weil ich vorher nicht wirklich Zeit dazu hatte“.

Diese fehlenden Erfahrungen hätten auch Auswirkungen darauf, dass sie ihren Erfolg gar nicht zu hundert Prozent genießen kann. „Ich bin sehr verkrampft. Ich glaube, das kommt daher, dass ich als Kind nie wirklich die Gelegenheit hatte, einfach mal was auszuprobieren“, gibt Zendaya zu. Und eine Sache bereut sie besonders: „Ich wünschte, ich wäre zur Schule gegangen.“

Gemischte Gefühle zu Kinderstars

Wohl auch aufgrund dieser Tatsache sieht der Hollywood-Star die große Aufmerksamkeit und den enormen Druck, der auf Kinderstars lastet, mit gemischten Gefühlen. „Wir haben viele Fälle gesehen, in denen das schädlich war“, betont sie.

Auch ihr Naturell würde dem Rampenlicht eines Hollywood-Stars eigentlich widerstreben, berichtet Law Roach. Als langjähriger Stylist von Zendaya ist er einer ihrer Vertrauenspersonen im Business. Die 27-Jährige wäre eigentlich eine sehr ruhige und introvertierte Frau, könne aber meisterhaft den Schalter umlegen, wenn sie ein Kostüm und Make-up anlegt und vor die Kamera tritt.

Den Ursprung nahm dieses Selbstvertrauen nach ihrem Umzug nach Los Angeles mit ihrem Vater Kazembe Ajamu Coleman, als sie die „Magie“ von Drama, Kostümen und der Entfaltungsmöglichkeiten eines Charakters in einer Filmproduktion kennengelernt hatte. Sie arbeitete laut Roach nach dem Motto „Okay, lass mich das alles anziehen, da rausgehen und es der Welt zeigen. Dann lass mich nach Hause kommen, alles ausziehen und wieder ich selbst sein“. Dort gerne ungestylt gemütlich auf der Couch mit ihrem Hund Noon und einem Harry-Potter-Film im Fernsehen. Partys würde sie meiden, wenn möglich. Setzt sich ihr Erfolgslauf mit „Challengers - Rivalen“ (ab 25. April im Kino) fort, wird die eine oder andere Feier in der Zeit danach aber wohl nicht vermeidbar sein.