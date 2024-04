Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem US-amerikanischen Unternehmer Carter Milliken Reum, hat Paris Hilton zwei Kinder. Beide sind mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. Ihr 15-jähriger Sohn Phoenix Barron ist regelmäßig auf ihren sozialen Netzwerken zu sehen. Von ihrer Tochter gibt es aktuell kein einziges Bild. Den Grund dafür hat Hilton vor kurzem in einem Interview erklärt.

„Ich bin noch nicht bereit“

„Ich habe das Gefühl, dass alles in meinem Leben so öffentlich ist“, erzählt der US-Star in einem Interview mit „E! News“ bei den Fashion Trust US-Awards am Dienstag. „Ich wollte mein kleines Mädchen einfach für mich behalten“. Irgendwann würde sie aber ihre Tochter der Welt zeigen. Wann das genau sein wird, weiß Hilton noch nicht. „Wenn die Zeit reif ist“.

Wunsch nach dritten Kind

Im gleichen Interview verrät die 43-Jährige den Wunsch, ihre Familie weiter zu vergrößern. „Ich hätte gerne eine Schwester für London, weil meine Schwester und ich eine so enge Beziehung haben.“