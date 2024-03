In aller Kürze:

Zum britischen Muttertag teilt die Ehefrau von Prinz William ein Foto von sich und ihren Kindern. Es ist die erste offizielle Aufnahme der Prinzessin seit ihrer Bauch-Operation im Januar.

Bereits zum 30. Mal tischt der Kärntner Starkoch Wolfgang Puck im Governors Ball Room bei den Academy Awards auf. Steven Gätjen und Kollege Paul Fischer machen vor Ort den Geschmackstest.

30 Jahre Spice Girls: Dieses Casting machte sie zu Weltstars

Am 4. März 1994 fand das Vorsingen für eine der wohl bekanntesten Pop-Gruppen der Welt statt. Aus rund 600 jungen Frauen wurden fünf Kandidatinnen ausgewählt.

Oscars 2024: So fürstlich werden die diesjährigen Nominierten beschenkt

Vom Luxusurlaub in der Schweiz bis zum Infrarotgrill, auch in diesem Jahr ist die Goodiebag für die A-Liga-Hollywoods reichlich gefüllt. Worüber sich die Stars freuen dürfen. Doch was bekommen Cillian Murphy, Emily Blunt und Co.?

Prunkvolle Feierlichkeiten: Reichste Familie Asiens ließ Superstar Rihanna einfliegen

Der Milliardärssohn Anant Ambani und seine Verlobte Radhika Merchant luden 1200 Gäste zu ihrer Vor-Hochzeitsfeier für 140 Millionen Euro ein. Neben einem eigenen Zoo gab es ein Privatkonzert von Rihanna.

Anant Ambani und Radhika Merchant © IMAGO

Die Hollywoodstars sind die Gesichter des aktuellen Chanel-Spots, der vor Beginn der Show bei der Pariser Fashion Week gezeigt wurde.

Am 12. und 13. Juli wird das 25-Jahr-Jubiläum der Starnacht am Wörthersee gefeiert. Die Fans können sich auch auf Lokalmatadorin Melissa Naschenweng freuen.

Melissa Naschenweng und Co werden den Fans in der Klagenfurter Ostbucht ein Hit-Feuerwerk bieten © Peter Krivograd

Am 2. März wurden Preise in sechs Kategorien vergeben. Freuen durften sich unter anderem Sängerin Raye, Dua Lipa, Miley Cyrus oder Calvin Harris.

Die schönsten Bilder vom Roten Teppich

Bei der italienischen Mode-Bloggerin und ihrem Rapper-Ehemann Fedez soll der Haussegen nach fünf Ehejahren gehörig schiefhängen.

Chiara Ferragni und Fedez © IMAGO/Nick Zonna / ipa-agency.net

Seit 1929 wird der wichtigste Filmpreis der Welt vergeben. Die bisherigen 105 Jahre hatten denkwürdige Ereignisse zu bieten. Testen Sie ihr Wissen in unserem Quiz zu den Academy Awards.

