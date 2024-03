Nach einer Erkrankung bei einer Urlaubsreise in Malaysia ist der norwegische König Harald V. wieder in seiner Heimat angekommen. Ein für medizinische Rückführungen ausgelegtes Flugzeug der skandinavischen Fluggesellschaft SAS mit dem 87-Jährigen an Bord landete am späten Sonntagabend am Flughafen der norwegischen Hauptstadt Oslo, wie Fernsehbilder zeigten.

„Seine Majestät der König ist heute Abend in Norwegen angekommen“, erklärte der Palast. Der Flug sei gut verlaufen, der König erhole sich. Harald V. wird sich nun im Nationalkrankenhaus in Oslo medizinischen Untersuchungen unterziehen, wie der Palast weiter mitteilte. Er werde mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, „um gesund zu werden und sich auszuruhen“.

Wegen Infektion ins Krankenhaus gekommen

Harald V. war am Dienstag während einer Urlaubsreise wegen einer Infektion in ein Krankenhaus auf der Insel Langkawi im Nordwesten Malaysias eingeliefert worden. Am Wochenende wurde dann vorübergehend ein Herzschrittmacher bei dem König eingesetzt. Nach Angaben des Leibarztes des Königs diente dies dazu, die Heimkehr von Harald V. sicherer machen. Der Krankenrücktransport erfolgte dann am Sonntag.

Harald V. ist der älteste herrschende Monarch Europas. Das norwegische Staatsoberhaupt geht an Krücken und hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So wurde er am Herzen operiert und litt wiederholt unter Atemwegsinfektionen.

Spekulationen über Abdankung zurückgewiesen

Spekulationen über eine Abdankung hatte Harald V., der seit 33 Jahren Norwegens König ist, im Jänner zurückgewiesen: „Ich bleibe bei dem, was ich immer gesagt habe, dass ich dem Storting (dem norwegischen Parlament) einen Eid geschworen habe und dieser auf Lebenszeit ist“, sagte er in Oslo. Anlass der Klarstellung war die im Jänner erfolgte Abdankung seiner entfernten Cousine, der 83 Jahre alten Margrethe II. in Dänemark.