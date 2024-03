Der spanisch-deutsche Sänger Alvaro Soler und seine Ehefrau, das Model Melanie Kroll, werden zum ersten Mal Eltern. Die beiden haben letztes Jahr im Mai geheiratet, ein Paar sind die Potsdamerin und der Feschak seit Sommer 2022.

Die beiden teilten ihr Glück per Instagram mit ihren Fans. In dem heiteren Video schlägt Soler eine Zeitung auf mit der Schlagzeile „Baby No 1 coming soon“. Dabei sitzen die beiden an einem Tisch in einem Strandcafe, im Hintergrund plätschert das Meer. Daraufhin steht Melanie Kroll auf, ihre Hose ist geöffnet, der eindeutig gerundete Bauch unter dem hochgerutschten weißen Pullover ist deutlich zu sehen. Zärtlich umfasst Soler den Bauch seiner Gattin und drückt ein liebenvolles Küsschen darauf.

Zu den ersten Gratulantinnen und Gratulanten unter dem Posting gehören Sänger Nico Santos, Schauspielerin Maria Ehrich, Model Svenja Holtmann und Sänger Michael Schulte.