Ende September 2022 brachen zwei Täter in ein Villacher Juweliergeschäft ein. Sie stahlen Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Kurz darauf konnte ein 36-jähriger Rumäne im Zuge der Fahndung festgenommen werden. Ein Teil der Beute wurde im Nahbereich des Tatorts sichergestellt.

Vom zweiten Täter fehlte bislang jede Spur, sein Komplize schwieg. Ermittlungen ergaben, dass er sich nach der Tat mit einem Fluchtfahrzeug und einem weiteren Teil des Diebesgutes über die Grenze in Richtung Italien abgesetzt hatte. „Aufgrund von Videobeweisen und Auswertungen der gesicherten DNA-Spuren vom Tatort konnte die Identität des zweiten Täters zweifelsfrei festgestellt werden“, so die Polizei Montagabend.

Europäischer Haftbefehl

Da der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt war, wurde im Februar 2023 ein europäischer Haftbefehl erlassen. So konnte der Tatverdächtige, ein 37-jähriger Rumäne, schließlich in Irland festgenommen werden. Ende November wurde er an die österreichischen Behörden ausgeliefert und in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.