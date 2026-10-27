Lisa Holzfeind-Mitterberger

Regionalredaktion Oberkärnten-Osttirol

Gebürtige Feldkirchnerin, die tiefgründige Recherchen liebt. Den Weg zur Kleinen Zeitung fand die ehemalige Spitzensportlerin 2006 als Freie Mitarbeiterin. Nach vielen Jahren in den Regionalbüros St. Veit und Feldkirchen sowie Villach, hat sie sich nun dem Regionaljournalismus in Oberkärnten und Osttirol verschrieben. Ausbildung: Studium „Publizistik und Kommunikationswissenschaften“ an der Alpen Adria-Universität Klagenfurt und Masterlehrgang „Visuelle Kommunikation und Bildmanagement“ an der FH Joanneum in Graz. 2017 unter die besten 30 unter 30 Jungjournalisten/innen Österreichs gewählt.