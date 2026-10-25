Es ist Ganslzeit: Das kosten die Portionen heuer in Oberkärnten

Die Fallerhütte im Maltatal serviert zum 30. Mal Ganslvariationen. Die Seevilla in Millstatt schenkt zum Ganslmenü eine Hotel-Übernachtung dazu.

Ein „gans“ besonderes Jubiläum feiert heuer im wahrsten Sinne des Wortes die Fallerhütte vor der Mautstation der Malta Hochalmstraße. „Wir veranstalten zum 30. Mal unser traditionelles Ganslessen“, ist Chefin Andrea Feistritzer stolz und zählt auf, was dieses Jahr von der Lavanttaler Gans auf der Speisekarte steht: „Bei uns wird das gesamte Gansl verarbeitet. Es gibt Ganslstrudel, Ganslleber auf Cremesterz, Ganslbrust auf Salat, Ganslbeuschel oder klassisch im Ganzen“, sagt Feistritzer. Das Gansl im Natursaft mit Semmelknödel, Himbeerrotkraut, glasierten Maroni und Bratapfel kostet 43,50 Euro, Ganslsulze, Leber oder Beuschel gibt es um 9,50 Euro.

© KK/Privat Das Team rund um Andrea Feistritzer (Mitte) serviert heuer zum 30. Mal Gansgerichte in der Fallerhütte in Malta

Rund 90 Prozent Einheimische kommen alle Jahre zum Ganslessen. „Das sorgt für eine besondere Atmosphäre, wenn sich viele Gäste kennen“, sagt Feistritzer. Aufgekocht wird das Gansl von 30. Oktober bis 22. November immer freitags ab 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 11.30 Uhr, eine Reservierung wird erbeten.

Gänsebeuschel mit Kürbis-Curry

Seit mittlerweile zehn Jahren gehört die Gans im Herbst zum Bärenwirt in Hermagor. Von 4. bis 28. November wird sie im Vier-Hauben-Betrieb jeweils Mittwoch bis Samstag mittags und abends aufgekocht. Auch hier werden die Gänse, die vom Biohof Puck sowie von Dolomitengans stammen, im Ganzen verarbeitet. Gänsebeuschel aus Herzen und Mägen mit Kürbis-Curry stehen genauso auf der Speisekarte wie etwa Gänse-Consommé mit Steinpilz-Ravioli. Eine Besonderheit beim Bärenwirt: Brust und Haxl werden bewusst getrennt zubereitet und in zwei aufeinanderfolgenden Gängen serviert, ein Gang kostet 24 Euro. „Beide brauchen eine unterschiedliche Zubereitung, damit die Brust saftig und rosa bleibt und das Haxl schön zart wird. Das kommt bei unseren Gästen ausgesprochen gut an“, sagt Chef Manuel Ressi. Zur rosa gebratenen Gänsebrust werden Schwarzwurzel, Leber und Zitrus serviert, zum saftigen Gansl-Haxl aus dem Ofen Rotkraut, Erdäpfelknödel und Quitte. Es gibt aber auch ein Ganslmenü: Jenes mit vier Gängen kostet 90 Euro, fünf Gänge 109 Euro.

© Lumen&letter Claudia und Manuel Ressi vom Bärenwirt in Hermagor

In der Seevilla in Millstatt kann die Ganslsaison nicht lange genug dauern, sie musste heuer kurzerhand schon bis 18. Dezember verlängert werden. „Die Nachfrage ist sehr groß. Das Besondere an unserem Angebot ist nämlich, dass wir bei zwei bestellten Ganslmenüs eine Übernachtung im Hotel dazu schenken. Damit wollen wir vor allem Einheimische für einen Urlaub zu Hause begeistern“, sagt Gastgeber Federico Tacoli. Chefkoch Christian Unterzaucher verwöhnt die Gäste des von Falstaff ausgezeichneten Restaurants „1884“ heuer von Mittwoch bis Sonntag abends (am Wochenende zusätzlich mittags) wieder mit einem 3-Gang-Ganslmenü samt Gruß aus der Küche. Das Menü kostet 79 Euro, es gibt noch freie Plätze.

© KK/Seevilla In der Seevilla kann man das Gansl mit Ausblick auf den Millstätter See genießen

Noch bis Ende November geht die Martiniganslsaison beim Postwirt in Seeboden. Dort wird die ganze Woche, außer montags, klassisches Weidegansl aus Kärnten oder Oberösterreich serviert. Dazu gibt es sieben Beilagen wie beispielsweise Blaukraut, Kroketten, Kastanienreis und Grießknödel. Eine Portion kostet heuer 42 Euro. Ebenso auf der Speisekarte zu finden ist die Ganslleber. Eine Reservierung ist nicht nötig. „Die Ganslsaison sorgt für eine Belebung im Herbst und bringt in dieser ruhigeren Zeit viele einheimische Gäste zu uns“, betont Juniorchefin Anna Schmidt vom Postwirt den wirtschaftlichen Faktor hinter den beliebten Gansltagen.

Im Hotel „Das Katschberg“ am Katschberg wird heuer im Rahmen eines Halloween-Specials am 31. Oktober ein mehrgängiges Menü mit traditionellem Martinigansl serviert. Um 49 Euro pro Personen können auch externe Gäste das Angebot genießen.

Ins Berggasthaus Karlbauer am Hühnersberg kommen die Gäste für das Gansl extra aus Weißenstein, Obervellach und Irschen angereist. Bis Mitte November kann dort auf Reservierung klassisches Martinigansl aus dem Lavanttal verspeist werden, die Portion kostet 38,90 Euro. „Das Besondere an unserem Gansl ist, dass es schonend gegart wird und so am besten schmeckt“, verrät Chef Martin Possegger, der im Vorjahr 300 Gansl-Portionen ausgegeben hat.

© KK/Privat Traditionell mit Rotkraut und Semmelknödel wird das Gansl beim Karlbauer serviert

Hingegen nur an einem Tag, genau am 15. November, wird beim Gasthof Messner am Weißensee aufgekocht – und das ganz traditionell nach der Messe in der katholischen Martinskirche. „Unser früherer Pfarrer hat das Ganslessen eingeführt. So kommen abseits der Tourismussaison auch einmal alle Einheimischen zusammen“, sagt Chefin Waltraud Roth. Wie viel eine Portion kosten wird, steht noch nicht fest.

© KK/Privat Die Familie von Michael und Kerstin Prägant vom Hotel Prägant in Bad Kleinkirchheim wartet heuer beim Ganslessen mit einer Weinverkostung auf

Im Hotel Prägant in Bad Kleinkirchheim gibt es am 7. November auf Reservierung ein Sechs-Gang-Degustationsmenü rund um die Bioweidegans der Familie Granitzer aus Paternion. Kostenpunkt: 89 Euro pro Person. „Highlight ist eine Weinbegleitung mit Weinspezialist Günther Jordan“, sagt Hotelchefin Kerstin Prägant. Die Weinbegleitung kostet extra 30 Euro. Am 6., 13. und 14. November werden Ganslgerichte auch à la carte mittags und abends serviert, am 8. November gibt es die Ganslküche nur zu Mittag.