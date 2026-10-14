Vizebürgermeister wird Spitzenkandidat der ÖVP in Kleblach-Lind

Hermann Schluder wird bei der Bürgermeisterwahl 2027 für die ÖVP ins Rennen gehen. SPÖ nominiert zum dritten Mal Andreas Guggenbichler. FPÖ wartet noch ab.

Bereits vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021 hatte Manfred Fleißner (ÖVP) angekündigt, dass es seine letzte Amtsperiode als Bürgermeister von Kleblach-Lind sein wird. Knapp vier Monate vor der kommenden Wahl wurde nun ein neuer Kandidat nominiert. Die Wahl fiel einstimmig auf Landwirt Hermann Schluder (54). Er ist seit 30 Jahren im Gemeinderat aktiv und war in den vergangenen 18 Jahren immer als Vizebürgermeister an der Seite von Langzeitbürgermeister Fleißner.

„Es war schon länger geplant, dass ich für die ÖVP als Spitzenkandidat ins Rennen gehe“, sagt Schluder, der „die Arbeit im Gemeinderat wie bisher fortführen möchte“. „Wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen, große Sprünge werden aufgrund der finanziellen Herausforderungen für Gemeinden nicht mehr möglich sein“. Die Erneuerung des Bauhofs und des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Kleblach-Lengholz seien aber zwei seiner Ziele, sollte er Bürgermeister werden. Schluder ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bei der Landwirtschaftskammerwahl Ende Oktober tritt er ebenso an. Er nimmt auf der Liste „Kärntner Bauernbund - Team Siegfried Huber“ den dritten Platz ein.

„Wollen Mandate halten oder ausbauen“

Sein Herausforderer bei der Bürgermeisterwahl 2027 vonseiten der SPÖ-Partei steht ebenfalls fest: Es ist der jetzige Zweite Vizebürgermeister Andreas Guggenbichler (61), der somit zum dritten Mal Anlauf auf das Bürgermeisteramt nimmt. Der gelernte Kfz-Mechaniker und mittlerweile pensionierte Maschinist ist seit 2009 im Gemeinderat aktiv, davor war er Ersatzgemeinderat. „Unser Ziel bei der Gemeinderatswahl wird es sein, die Mandate zu halten oder auszubauen. Vielleicht geht sich auch der Bürgermeister aus, aber das wird schwierig, weil Hermann Schluder bereits gleich lange in der Politik ist wie ich.“

© KK/SPÖ Andreas Guggenbichler trat bereits 2015 und 2021 für die SPÖ bei der Bürgermeisterwahl an

Ob es dieses Mal vonseiten der FPÖ einen Kandidaten geben wird, steht noch nicht fest. „Wir sind noch beim Ausarbeiten, in den nächsten 14 Tagen werden wir uns entscheiden“, sagt Gemeindevorstand Alfred Brunner (FPÖ) auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Die ÖVP erreichte bei der Gemeinderatswahl 2021 in Kleblach-Lind 52,73 Prozent, vor der SPÖ (33,45 Prozent) und der FPÖ (13,82 Prozent). Manfred Fleißner kam als ÖVP-Spitzenkandidat damals auf 75,87 Prozent vor Andreas Guggenbichler mit 24,13 Prozent.