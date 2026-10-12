Nach Jahren soll Kärntner Lift erstmals wieder aufsperren

Skigebiet Heiligenblut bereitet sich für den Winter vor. Auch Freeride-Anlage und Events sind geplant. Österreichs größte Zipline ist ebenfalls in Vorbereitung.

Im Skigebiet Großglockner Heiligenblut laufen bereits die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison. Am 18. Dezember werden die Lifte in Betrieb gehen. Heuer sollen die Besucher die ganzen 55 Pistenkilometer auskosten können. Geplant ist nämlich, dass der Schlepplift auf die Hochfleiss erstmals seit Jahren wieder in Betrieb gehen soll. „Wenn es die Schneelage zulässt, werden wir den höchsten Punkt unseres Skigebietes auf 2900 Metern Seehöhe wieder zugänglich machen“, freut sich Michael Seitlinger, Geschäftsführer der Großglockner Bergbahnen Touristik GmbH. Die große Herausforderung sei aber, eine Piste zustande zu bekommen, weil es dort keine Beschneiungsanlage gibt. Die rote Gratabfahrt von der Hochfleiss ist laut Seitlinger „besonders steinig und brauche eine Menge an Schnee“, um befahren werden zu können.

Mit der Ankündigung, die Hochfleiss wieder zu öffnen, will man die beliebte Fleissalm im Skigebiet bei den Gästen einmal mehr in Erinnerung rufen. Vor der Übernahme des Skigebietes durch die Kärntner Unternehmer Thomas Seitlinger (er ist Michael Seitlingers Onkel) und Johannes Böck war immer wieder über den Abbau der Fleissbahnen diskutiert worden. Tunnelbahn und Sessellift, an die der Hochfleiss-Lift angrenzt, waren seit der Neuübernahme aber laufend in Betrieb.

Ebenfalls werden heuer wieder alle fünf Freeride-Skirouten im Ausmaß von 1500 Hektar nutzbar sein. „Ob hoch oben am Schareck oder über sanfte Powderflächen auf der Fleissalm – die Freeride-Routen bieten für jeden Schwierigkeitsgrad und jede Könnerstufe das passende Powdervergnügen“, sagt Seitlinger. Der Freeride Checkpoint befindet sich an der Mittelstation Rossbach.

Tageskarte ab 44,50 Euro

Die Tageskarte für Erwachsene wird es ab 44,50 Euro geben. Für Familien gibt es mit der Schneemann-Karte um 10 Euro pro Tag für Kinder bis 10 Jahre ein spezielles Angebot. Die Eventreihe am Berg mit DJ- und Musikevents wird fortgeführt. Den Beginn macht am 3. Jänner Musiker Matty Valentino. Am 14. März wird auch wieder die Band „Mountain Crew“ zu Gast sein, die bereits im Vorjahr hunderte Gäste am Berg unterhalten hat. „Sie wollte unbedingt wieder kommen, für sie ist es der höchste Auftritt“, sagt Seitlinger.

© KK/Großglockner Bergbahnen Touristik GmbH Der Freeride World Qualifier Contest findet auch heuer wieder statt

Das sportliche Highlight steht am 27. Februar 2027 beim „Freeride World Qualifier Contest“ an, bei dem Freerider wieder ihr Können unter Beweis stellen werden. Am 20. und 21. März ist auch ein Retro-Skiwochenende geplant, gefolgt von einer Ostereiersuche am 28. März. Nachtskiläufe, Bergnächte, Heimatabende, Zipfelbobrennen und eine Familienschatzsuche sollen das Programm abrunden.

Höchstgelegene Zipline Österreichs geplant

Um noch mehr Besucher für das Skigebiet zu begeistern, wurde eine Kooperation mit neuen Reiseveranstaltern aus Kroatien gestartet. Bislang kommen die meisten Gäste aus Österreich, den Niederlanden und Deutschland. „Der kroatische Markt bietet sich für uns besonders an, weil wir für kroatische Gäste in einer sehr guten Erreichbarkeit liegen“, sagt Seitlinger, der von einem Saisonplus bei den Gästezahlen ausgeht.

Für die Belebung des Skigebietes hat er weitere Pläne. Ein absolutes Leuchtturmprojekt ist eine Zipline vom Schareck in das Fallbichltal. Dabei handelt es sich um eine 1404 Meter lange Seilrutsche mit einem Topspeed von 130 Kilometern pro Stunde. „Wir befinden uns gerade in der Projektierungsphase. Es wäre mit dem Startpunkt auf 2624 Metern Seehöhe die höchstgelegene Zipline Österreichs“, sagt Seitlinger. Für das besagte Projekt würde man auch die Panoramabahn wieder in Betrieb nehmen. Auch eine Mountain-Gokart-Strecke und ein Biketreff vom Schareck sind in Planung.