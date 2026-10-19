ProSieben-Manager und Klinikchefin werden Hüttenwirte in Kärnten

Der frühere ProSieben-Manager Sebastian Archut und Ex-Klinik-Chefin Julia Tamborini bieten ab Dezember im Hannoverhaus am Ankogel eine rustikale Hüttenküche an.

Am 19. Dezember starten die Ankogel-Bergbahnen in die Wintersaison. Ab 27. Dezember können Tagesgäste und Wanderer dann schon im Hannoverhaus einkehren. Dieses hat mit Julia Tamborini (33) und Sebastian Archut (49) neue Pächter gefunden. „Wir möchten das Hannoverhaus zu einem gemütlichen und einladenden Ort machen, an dem sich Bergsteiger, Wanderer und Tagesgäste gleichermaßen wohlfühlen“, lautet das Ziel der beiden️. Zuvor hatten sie die Schutzhütte Zittelhaus am Hohen Sonnblick in Salzburg gepachtet – die Herausforderungen auf 3106 Metern Seehöhe wurden aber zunehmend schwieriger. „Durch die Klimaerwärmung schmilzt der Gletscher, der Fels wird instabiler und der Zustieg dadurch anspruchsvoller. Das macht die langfristige Bewirtschaftung immer herausfordernder“, sagen die Hüttenwirte.

Am Ankogel wollen sie auf knapp 2565 Metern Seehöhe ihren Gästen künftig eine rustikale Hüttenküche aus möglichst regionalen Zutaten servieren. „Außerdem planen wir gemütliche Käsefondueabende. Für den Servicebereich suchen wir noch motivierte Mitarbeiter, die unser Team verstärken möchten“, sagt Sebastian Archut, der mit Leidenschaft in der Hüttenküche stehen wird, während sich Julia Tamborini um den Service kümmert. Das war bei den beiden Quereinsteigern aber nicht immer so. Bevor sie das Zittelhaus übernommen haben, war Archut technischer Leiter bei ProSieben und Sat.1 Media in München, Tamborini Geschäftsführerin für ein Krankenhaus in Prien am Chiemsee. Seit einem Jahr leben sie im salzburgerischen Rauris, die Entscheidung, ihre Top-Berufe für mehr Almluft aufzugeben, bereuen sie bis heute nicht. „Wir sind froh, diesen Schritt gewagt zu haben, denn das Hüttenleben ist für uns genau das Richtige.“

„Wollen auch Trailrunner ansprechen“

Das Ankogelgebiet kennen die beiden schon länger. „Wir haben früher Urlaub in Mallnitz gemacht und sind begeistert von der beeindruckenden Bergkulisse. Die Nähe zu unserem Wohnort war für uns ein wichtiger Grund, da wir so auch kurzfristig auf die Hütte fahren können“, so die beiden Hüttenwirte über ihre Beweggründe. Der tolle Zustand des Hauses samt der komfortablen Zimmer und die gute Zusammenarbeit mit dem Alpenverein habe die beiden Hobby-Trailrunner schließlich überzeugt, die Hütte zu pachten. Apropos Trailrunning: „Wir würden uns freuen, wenn wir auch vermehrt Trailrunner bei uns begrüßen dürfen. Es gibt traumhafte Trails rund um das Hannoverhaus.“

© Privat Das Hannoverhaus befindet sich im Nationalpark Hohe Tauern und wurde kürzlich saniert

Außerdem würden die beiden gerne auch den Seminarraum in der Hütte vermehrt nutzen und bewerben. „Generell ist uns eine enge Zusammenarbeit mit den Ankogel-Bergbahnen wichtig. Wir sehen darin eine große Chance, gemeinsam die Region zu stärken.“ Die Öffnungszeiten des Hannoverhauses richten sich im Winter nach dem Seilbahnbetrieb. Die Sommersaison läuft je nach Witterung von Mitte/Ende Juni bis Ende September/Anfang Oktober.