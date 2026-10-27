Übergangslösung sichert Güterverkehr von Osttirol nach Kärnten

Die ÖBB wollen mit Beteiligten ein gemeinsames Konzept für kosteneffizienteren Güterverkehr erarbeiten. Mit Ergebnissen ist erst 2027 zu rechnen.

Groß war der Aufschrei aus Politik, Wirtschaftskammer und betroffenen Unternehmen, als bekannt wurde, dass der Güterverkehr zwischen Sillian und Sachsenburg aufgrund von Personalmangel und hoher Kosten vor dem Aus stehen könnte. „Gerade Industriebetriebe – wie etwa die Holz- und Sägeindustrie oder die metallverarbeitenden Betriebe – sowie Osttirols Abfallentsorger sind auf verlässliche Transportwege angewiesen und wickeln große Mengen über die Bahn ab. Es passt schlicht nicht zusammen, einerseits mehr Güterverkehr auf der Schiene zu fordern und gleichzeitig einer ganzen Region die dafür notwendige Anbindung zu nehmen“, kritisierte die Tiroler Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler in einer Aussendung.

Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) und Michaela Hysek-Unterweger, Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer Lienz, forderten einmal mehr Planungssicherheit für Betriebe, da Einschnitte beim Güterverkehr laut Insiderinformationen schon mit Fahrplanwechsel ab 15. Dezember im Gespräch waren. Laut ÖBB sei aber nie ein Datum festgelegt, sondern nur eine Evaluierungsphase gestartet worden.

Privates Eisenbahnverkehrsunternehmen?

Der Widerstand hat trotzdem Wirkung gezeigt. Laut dem Tiroler Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) sei es gelungen, durch zahlreiche Gespräche, „das Angebot für die verladenden Unternehmen in Osttirol vorerst wie gewohnt aufrechtzuerhalten“. Laut Auskunft von Zumtobel und ÖBB soll nun „mit allen Beteiligten ein gemeinsames Konzept für eine langfristige Absicherung des Güterverkehrs auf der 88 Kilometer langen Strecke erarbeitet werden“. Dieses werde die „aktuellen preislichen und personellen Herausforderungen der ÖBB, aber auch die Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft berücksichtigen“, heißt es. Einen genauen Zeitplan, bis wann eine Lösung für einen kosteneffizienteren Güterverkehr feststehen wird, gibt es laut ÖBB allerdings nicht. Sie betonen aber einmal mehr, dass die Region Lienz für den Einzelwagenverkehr der ÖBB Rail Cargo Group von hoher Bedeutung ist. Laut Politik sollen alle Optionen ausgelotet werden, eventuell auch, ob ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen einspringen könnte.

„Europaweites Ungleichgewicht“

Zusätzliche Förderungen aus öffentlicher Hand sollen laut jetzigem Stand keine fließen. Zumtobel verweist aber auf die Einzelwagenförderung für heimische Unternehmen, welche auch 2027 aufrechterhalten werden soll. Das bedeutet 200 Euro pro transportiertem Einzelwagen für Mehrmengen, gedeckelt mit maximal 15.000 Euro pro Fördernehmer. Das Förderbudget beträgt 250.000 Euro. „Die Landesförderung unterstützt damit den Ausbau nachhaltiger Logistiklösungen und hilft Tiroler Betrieben, noch mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Das Beispiel in Osttirol zeigt einmal mehr das europaweite Ungleichgewicht bei den Transportpreisen zwischen Schiene und Bahn“, fordert Zumtobel Kostenfairness ein.

Wie wichtig der Güterverkehr für die Wirtschaft ist, zeigt eine aktuelle Umfrage der Industriellenvereinigung Tirol. „15 von 27 befragten Unternehmen könnten bei geeigneten Kapazitäten und guten Rahmenbedingungen mehr Güter über die Schiene transportieren. Das entspricht 55,6 Prozent“, heißt es in einer Aussendung. Daraus ergäbe sich ein zusätzliches Verlagerungspotenzial von mehr als 278.000 Tonnen pro Jahr, was „rechnerisch mehr als 11.000 Lkw-Ladungen pro Jahr entspricht beziehungsweise rund 30 Lkw-Ladungen pro Tag bei einer angenommenen Nutzlast von 25 Tonnen“.

„Bahnanschluss war Kriterium für Standort“

Würde man die Umfrage nur bei betroffenen Osttiroler Unternehmen machen, wäre die Bereitschaft für mehr Gütertransporte wohl noch höher. Der Lienzer Hausgeräte-Hersteller Liebherr bekennt sich grundsätzlich zur Bahn als Transportmittel, sagt aber: „Der Schienengüterverkehr funktioniert nur, wenn die Infrastruktur in Österreich und Europa insgesamt tragfähig ist. Ob und in welchem Umfang wir sie künftig weiterhin nutzen können, hängt maßgeblich von verlässlichen und durchgängigen Verbindungen ab.“

Bei Nordpan, einem führenden Osttiroler Unternehmen in der Produktion von Massivholzplatten, erfolgt der Schnittholz-Zulauf aus Europadestinationen nahezu ausschließlich über die Bahn. „Der Werksanschluss an das Gleis war damals ein Kriterium für den Standort in Strassen. Die Aufrechterhaltung des Güterverkehrs ist für uns enorm wichtig, sonst hätten wir den Bahnanschluss nicht gebraucht“, sagt Nordpan-Chef Markus Prugger.

6000 Lkw-Fuhren pro Jahr zusätzlich auf der Straße

Es trifft aber nicht nur die großen Betriebe, sondern auch kleinere wie etwa Mair-Transporte aus Sillian, der ebenfalls über ein eigenes Anschlussgleis verfügt und beispielsweise Nordpan oder Holzverarbeiter Theurl zu seinen Kunden zählt. „Wir sind sehr stark betroffen. Wenn das Transportvolumen auf der Schiene wegfällt, kann dieses unmöglich von der Straße aufgefangen werden“, will Chef Peter Mair einen möglichen Gewinnvorteil für Frächter gleich in Luft auflösen. Was eine mögliche Einstellung des Güterverkehrs auf der Schiene bedeuten würde, zeigt eine einfache Rechnung von Theurl. Der Rundholzspezialist schickt aktuell jährlich 3000 Waggons mit Rundholz aus Salzburg, Steiermark und Kärnten nach Osttirol beziehungsweise mit Faserholz von Osttirol in umliegende Papierfabriken und Heizwerke. Würde das wegfallen, würden jährlich 6000 Lkw-Fuhren zusätzlich auf die Straße verlagert werden.