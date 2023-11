Noch nie zuvor gestalteten sich Metaller-Lohnverhandlungen, die als beispielgebend für andere Branchen gelten, so schwierig wie in diesem Jahr. Donnerstagabend wurde nun in der achten Verhandlungsrunde ein Durchbruch bei den Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag für die Metalltechnische Industrie erzielt.

Erstmals kommt es zu einem Zweijahresabschluss für die für über 130.000 Beschäftigten in der Metallindustrie. Rückwirkend mit 1. November steigen die Löhne und Gehälter durchschnittlich um 8,6 Prozent. Vereinbart wurde eine soziale Staffelung, untere Einkommensbezieher bekommen um zehn Prozent mehr (bis knapp 4200 Euro brutto/Monat), danach schmilzt die Erhöhung ab. Bei knapp 8000 Euro sind es 5,5 Prozent brutto.

Die Vereinbarung gilt auch für das kommende Jahr ab 1. November 2024, dann werden die Löhne um den Verbraucherpreisindex plus ein Prozent erhöht. Der Abschluss ist ein vorläufiger, vorbehaltlich der konkreten Ausgestaltung einer neuen „Wettbewerbssicherungs-Klausel“, diese soll Anfang nächster Woche erfolgen.

Die Chefverhandler auf Gewerkschaftsseite Karl Dürtscher (GPA) und Reinhold Binder (PRO-GE) © APA / Helmut Fohringer

Klausel ermöglicht Reduktion der Ist-Erhöhung

Konkret sieht der Abschluss 2023 Lohn- und Gehaltserhöhungen um bis zu 10 Prozent vor, maximal 400 Euro pro Monat. Das bedeutet im Durchschnitt aller Beschäftigungsgruppen in der Metalltechnischen Industrie ein Plus von 8,6 Prozent - ein Prozentpunkt unter der rollierenden Inflation von 9,6 Prozent. Auch der Abschluss für 2024 wurde bereits verhandelt (gültig ab 1. November 2024). Vereinbart wurde eine Lohn- und Gehaltserhöhung auf Basis des Durchschnitts-Verbraucherpreisindex (VPI) plus ein Prozent Aufschlag. Eine Wettbewerbssicherungs-Klausel für Betriebe mit hoher Personalkostenbelastung soll eine Reduktion der Ist-Erhöhung ermöglichen.

Der Obmann der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer Christian Knill und Chefverhandler Stefan Ehrlich-Adám © APA / Helmut Fohringer

„Regierung hat uns die Unterstützung versagt“

Christian Knill, der Chefverhandler aufseiten der Arbeitgeber, sieht „neue Maßstäbe gesetzt“: Der Spielraum bei den KV-Verhandlungen sei durch die Rezession und die außergewöhnlich hohe Inflation sehr eingeschränkt gewesen. Und Knill spart nicht Kritik an der Bundesregierung, diese habe „mit unvernünftig hohen Abschlüssen – im öffentlichen Dienst und bei den Pensionen - der im internationalen Wettbewerb stehenden Industrie die Unterstützung versagt“. Die Regierung sei nun aufgerufen, „rasch Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes umzusetzen. Wir erwarten uns konkret eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten und eine stärkere Inflationsbekämpfung, denn nur so ist dieser Abschluss für die Branche auf Sicht zu finanzieren.“