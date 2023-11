Die KV-Verhandlungen im Handel für die über 430.000 Angestellten im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Dienstag in die vierte Runde gegangen. Die drei Verhandlungsrunden bisher sind ohne Ergebnis geblieben. Die Gewerkschaft will aufgrund der hohen Inflation ein kräftiges Gehaltsplus sehen und ist notfalls auch auf Krawall gebürstet. Eine Streikfreigabe vom ÖGB gibt es bereits. Sollte in der neuerlichen Gesprächsrunde kein Abschluss gelingen, würde eine erste Welle von Warnstreiks folgen, machte die Gewerkschaft klar.

Dritte Runde brachte keine Einigung

Die Arbeitgeber boten zuletzt ein Plus von 5 Prozent plus eine Einmalzahlung von 800 Euro. Die Gewerkschaft GPA reduzierte ihre Ursprungsforderung auf 9,5 Prozent und einen Fixbetrag von 40 Euro. Da es bei den richtungsweisenden Metallern noch keinen Gehaltsabschluss gibt, gilt eine Einigung für die 430.000 Angestellten im Handel als unwahrscheinlich. Nach Streiks in zahlreichen Metall-Betrieben soll die achte Gesprächsrunde dort am 30. November stattfinden.

Rückblick zur dritten Verhandlungsrunde: Arbeitgebervertreter und Handelsobmann Rainer Trefelik beklagte, die Gegenforderung würde „in der wichtigsten Gehaltsgruppe einer Steigerung um bis zu 11,55 Prozent“ entsprechen, so Trefelik. Sein Zwischenfazit: „Auf dieser Basis können keine Verhandlungen in einem konstruktiven, sozialpartnerschaftlichen Stil stattfinden.“ Mehr als dieses Angebot sei „nicht drinnen“. Die Chefverhandlerin der GPA, Helga Fichtinger, bezeichnete das Angebot der Arbeitgeber wiederum „als nicht seriös und irreführend“. Sie kritisiert, dass „abermals Einmalzahlungen in eine prozentuelle Erhöhung“ einberechnet worden seien, obwohl diese „keine dauerhafte Wirkung haben“. Daher wurden zuletzt Betriebsversammlungen – auch öffentlich – wieder aufgenommen. „Wir bedauern es, dass die Arbeitgeber nicht auf unseren Vorschlag einer sozialen Staffelung mit einer stärkeren Anhebung der unteren Gehälter oder einer Kombination von Freizeittagen und Geld eingegangen sind“, so Fichtinger im Anschluss an die dritte Runde.

Bei Metallern noch kein Abschluss

Sieben Runden ohne Einigung – und das fast zwei Monate nach der Forderungsübergabe Ende September, sind es bislang in der Metallindustrie. Das gab‘s in dieser Form noch nie. Bei den Metallern wurden heuer besonders harte Verhandlungen erwartet, eine Prognose, die in jeder Hinsicht eingetreten ist. Am Donnerstag folgt nun die bereits achte KV-Verhandlungsrunde, auch atmosphärisch ist die Stimmung unter den Sozialpartnern zuletzt noch tiefer in den Keller gefallen. Die Gewerkschaft hat bereits ein breites Repertoire an Protest- und Kampfmaßnahmen „ausgespielt“: Betriebsrätekonferenzen, Betriebsversammlungen, Warnstreiks – und auch Streiks. Seit vergangenen Dienstag kommt es in der Branche täglich zu befristeten Arbeitsniederlegungen, die von achtstündigen Schichtausfällen bis zu 24-stündigen Streiks reichen. Sollte es am Donnerstag abermals zu keinem Abschluss kommen, dann könnten mehrtägige bzw. unbefristete Streiks die Folge sein.

Am Tisch liegt die Forderung der Arbeitnehmervertreter von PRO-GE und GPA von 10,6 Prozent mehr Brutto-Lohn und -Gehalt, gestartet wurde das KV-Feilschen mit der Forderung nach plus 11,6 Prozent. Die Arbeitgeber haben zuletzt nach eigenen Angaben im Schnitt 8,2 Prozent Lohnerhöhung geboten – und für die unteren Beschäftigungsgruppen bis zu zwölf Prozent. Allerdings teilweise mit Einmalzahlungen, die die Gewerkschaften bis dato ablehnen. Die Industrie wäre aber zu einer Nachbesserung bereit, wenn es dafür Abschläge im Rahmenrecht, also beispielsweise bei Überstunden, gibt.